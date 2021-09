Der ÖVP ist die Farce um Kickls Ariernachweis 2.0 ("Ich bin ärztlich getestet nicht geimpft") nicht genug. Sie will auch noch eine eidesstattliche Erklärung von ihm, dass er wirklich, wirklich nicht geimpft ist.

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist getestet, nicht geimpft. Foto: imago images/SEPA.Media

Leute, können wir kurz innehalten, uns sammeln und nachdenken, wie wir in dieser Republik weitertun können, ohne uns komplett lächerlich zu machen? "So sind wir nicht", sagte der Bundespräsident vor etwas mehr als zwei Jahren. Er meinte, dass "wir" nicht alle auf Ibiza notwendigerweise alkohol- und testosteronbeflügelt stundenlang herumprahlen, was wir alles mit der Macht anstellen wollen.

Die Ereignisse seither haben an diesem präsidentialen Diktum Zweifel aufkommen lassen. Das Erzählen von Schmähs scheint Politik ersetzt zu haben.

Der Bundeskanzler erzählt in New York einem Interviewer, er müsse jetzt abbrechen, weil er zu Präsident Joe Biden müsse (eine Videokonferenz mit ein paar Dutzend anderen). Die anderen sind aber nicht wesentlich seriöser und lösungsorientierter.

Was kam zuletzt von den Grünen außer Winden und Drehen? Ganz zu schweigen von der SPÖ, die kein konsistentes Konzept zusammenbringt, was sie im Ernstfall anders machen würde. Oder keines, das irgendwem nur halbwegs ein Begriff wäre.

Es scheint eine dicke Schicht von Pseudopolitik über dem Land zu liegen. Alles, nur nicht ernsthaft die anstehenden Probleme angehen. (Hans Rauscher, 24.9.2021)