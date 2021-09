Hier gehts zum heutigen Corona-Livebericht.



[Inland] Zwischen Chaos und Verwirrung: Der große Schul-Report

Corona-Maßnahmen: Wie es in anderen Ländern läuft

[International] Eine Ära in Diagrammen: So hat sich Deutschland unter Merkel verändert

[Web] Böhmermann: Parteien nutzen geheime Facebook-Daten für Bundestagswahlkampf

[Wirtschaft] Kurz und seine Öbag-Idee: "Was wär ich denn für ein 'Würschtel' als Bundeskanzler?"

[Panorama] Wiener soll seine drei Kinder in Kroatien getötet haben

[Sport] Thiem zur Trennung von Physiotherapeut Stober: "Hat die Wahrheit verdreht"

[Edition Zukunft] Moderne Partnerwahl: Ja, ich will dich – aber nur mit Schulabschluss

[Kultur] "Der Bauer und der Bobo": Wie aus einem Streit Freundschaft wurde

[Wetter] Örtliche Nebel- bzw. Hochnebelfelder sind zu Beginn möglich, nach deren rascher Auflösung scheint aber zunächst noch einmal verbreitet die Sonne. Am Nachmittag bilden sich dann ein paar Quellwolken, nachfolgend gehen im Westen einzelne Regenschauer nieder. Lokal gewittrige Schauer kann es am ehesten im Südwesten geben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest mit zeitweise leichten Föhntendenzen am Alpenrand. Frühtemperaturen 7 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Europäischer Tag der Sprachen.