Tipps von Alexander Zverev für Andrej Rublew. Foto: APA/AP(Amendola

Boston (Massachusetts) – Das favorisierte Team Europa hat am Auftakttag beim Tennis-Laver-Cup die Grundlage für den vierten Sieg bei der vierten Auflage des Duells mit dem Team Welt gelegt. Die Europäer erwischten beim Auswärtsspiel in Boston einen perfekten Start. Der Norweger Casper Ruud gegen den Amerikaner Reilly Opelka (glatt in zwei Sätzen), Matteo Berrettini gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime und der Russe Andrej Rublew gegen Diego Schwartzman (ARG) stellten nach den Einzeln auf 3:0.

Im Doppel allerdings unterlag der Italiener Berrettini mit Olympiasieger Alexander Zverev aus Deutschland der amerikanisch-kanadischen Paarung John Isner/Denis Shapovalov 6:4, 6:7(2),(1). Die Chance zur Revanche bietet sich Zverev am Samstag in einem Einzel gegen Isner. Zuvor steigt auch der Weltranglisten-Dritte Stefanos Tsitsipas aus Griechenland gegen Nick Kyrgios (AUS) ins Turnier ein.

Anders als am Freitag ist ein Sieg am Samstag zwei Punkte (statt einem) wert. Am Schlusstag am Sonntag gibt es drei Zähler. In Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Dominic Thiem fehlen in diesem Jahr einige Stars der Branche wegen Verletzungen oder Erschöpfung. (APA, 25.9.2021)