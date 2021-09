Der Finanzberater soll seine siebenjährigen Zwillinge und den vierjährigen Sohn in Zagreb erstickt haben. Die Tat soll er auf Facebook angekündigt haben

Über die Tat berichteten kroatische Medien, eine offizielle Bestätigung österreichischer Behörden steht noch aus. Foto: imago/Pixsell

Zagreb – Ein österreichischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Zagreb in Kroatien soll in der Nacht auf Samstag drei seiner Kinder getötet haben, wie kroatische Medien berichteten. Dann dürfte er versucht haben, sich umzubringen. Bei dem Mann soll es sich den Berichten zufolge um einen Finanzberater aus Wien, Jahrgang 1965, handeln.

Die Opfer dürften Zwillinge – ein Bub und ein Mädchen im Alter von sieben Jahren – sowie ein weiterer vierjähriger Bub sein. Sie wurden erstickt, wie das Portal "jutarnji.hr" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Tat soll der Mann auf Facebook angekündigt haben.

Eine offizielle Bestätigung österreichischer Behörden stand zunächst noch aus. (APA, 25.9.2021)