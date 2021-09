SP-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer versuchte am Freitag der ÖVP Wähler zu gewinnen. Foto: APA / FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Am Sonntag wird in Oberösterreich eine neue Landesregierung gewählt. SPÖ und FPÖ haben am Freitag in Linz den Wahlkampf beendet, die Neos tun es am Samstag, ÖVP und Grüne haben ihre Wahlkampfschlussveranstaltungen bereits am Donnerstag absolviert. Die Sozialdemokraten und Freiheitlichen kämpfen um Platz zwei, wobei die FPÖ laut Umfragen die Nase vorne hat. Mit Unterstützung ihrer Bundesparteichefin bzw. ihres Bundesparteiobmanns versuchten die Spitzenkandidaten am Freitag letzte Stimmen zu mobilisieren.

FPÖ-Chef Herbert Kickl sorgte im mit 2.000 Gästen gut gefüllten Design Center Linz für viel Applaus und Gelächter. Er lieferte eine verbale Vernichtung der politischen Konkurrenz und scharfe Töne in der Migrations- und Ausländerpolitik. "Oberösterreich ist nicht Kickl-frei. Ich bin's, der Alptraum eurer schlaflosen Nächte", polterte Kickl in Richtung ÖVP Oberösterreich.

Er sprach von den "mieselsüchtigen Linken" in Wien, den "Wapplern" im Innenminsiterium und Karl Nehammer (ÖVP) dem aus seiner Sicht "schlechtesten Innenminister aller Zeiten". Nehammer warf er Versagen in der Migrationspolitik vor. Er verstehe nicht, warum der Innenminister nicht das "großzügige Angebot der Taliban" annehme und "das kriminelle Gesocks" nach Afghanistan zurückschicke, so Kickl.

Während der Ansprache von Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner, derzeit Landeshauptmannstellvertreter, der nach Kickl sprach, war es dann etwas ruhiger. Haimbuchner sprach viel über die Arbeit in der Landesregierung und die Leistungen seiner Partei. Aber auch er widmete dem Thema Migration und Ausländer breiten Raum. Er habe alles umgesetzt, was er versprochen habe, und Deutschkenntnisse als Voraussetzung für den sozialen Wohnbau durchgesetzt. Wenn die Grünen dagegen von leistbarem Wohnen für alle redeten, meinten sie Sozialwohnungen für Ausländer. Außerdem empörte sich Haimbuchner darüber, dass die Linken Frauenmörder in Schutz nehmen würden und sie "aufklären wollen", anstatt sie abzuschieben.

SPÖ probiert es bei ÖVP-Wählern

Die SPÖ startete ihre Schlussveranstaltung am Hauptplatz vor rund 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern kurz nachdem in der Innenstadt der Fridays-for-Future-Klimastreik zu Ende gegangen war. 2015 erlitten die Sozialdemokraten eine schwere Niederlage (minus 6,57 Punkte auf 18,4 Prozent) und verloren einen Regierungssitz. Den will man sich nun zurückholen.

SP-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer hofft, diesmal die FPÖ zu überholen und Platz zwei hinter der ÖVP zu erringen. Foto: APA / FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer reichte in ihrer Rede enttäuschten Christlich-Sozialen die Hand: Die ÖVP habe sich "in ihrer Haltung verändert". Es gehe um "einen Wettbewerb: Wer ist am garstigsten zu den Ausländern?", der Ausgang dieses Rennens sei wohl ex aequo zwischen ÖVP und FPÖ, meinte sie. "Die ÖVP hat ihre christlich-sozialen Wurzeln vergessen." Jeder, der diese Wurzeln geschätzt habe, "der findet bei uns was. Wer solidarisch sein will, wer menschlich sein will, ist in unserer Partei hochgradig willkommen".

Ansonsten standen die Themen Arbeit, Bildung, Pflege im Zentrum. Gerstorfer forderte einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, die von der SPÖ vorgeschlagene 6+3-Sommerschule und eine adäquate Pflege. Den von der ÖVP präferierten "Pflege daheim Bonus" nannte sie "Schweigegeld", denn 1.500 Euro pro Jahr seien 125 Euro pro Monat, damit könne man jeden Monat einen Tag Kurzzeitpflege oder drei Tage Tageszentrum finanzieren. "Das ist zu wenig."

Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner streute Gerstorfer denn auch Rosen: Diese sei "eine Kümmerin". (red, APA, 25.9.2021)