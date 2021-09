Schon am Freitag wurde beim weltweiten Klimastreik gegen den Bau des Lobautunnels demonstriert. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – 60 Aktivisten und Aktivistinnen der Umweltorganisation Extinction Rebellion haben am Samstagvormittag den Julius-Raab-Platz in der Wiener Innenstadt für den Verkehr blockiert. Der Protest richtete sich einmal mehr gegen den Bau der Stadtstraße Aspern und des Lobautunnels. Die Polizei prüfte die Lage, wie es auf Anfrage hieß. Es kam zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen.

"Hainburg unserer Generation"

"Unsere Wirtschaftsweise frisst den Planeten auf. Regenwald wird in erschreckendem Tempo abgeholzt, die Meere sind verdreckt, Industrie und Verkehr verpesten die Luft. In Land, Luft und Wasser breiten sich Todeszonen aus, die den Planeten in absehbarer Zeit unbewohnbar machen. Die Stadtstraße Aspern und der Lobautunnel sind Ausdruck dieses Wahnsinns", hieß es in einer Aussendung.

Vor Jahrzehnten habe die Zivilgesellschaft mit gewaltlosem Ungehorsam erreicht, dass das Kraftwerk Hainburg nicht gebaut und die Donauauen erhalten wurde. "Der Lobautunnel und die Wiener Stadtautobahn sind das Hainburg unserer Generation", so die Organisation. (APA, 25.9.2021)