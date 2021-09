Gerüchten zufolge wird Shatner die Reise in Star-Trek-Uniform antreten. Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Im Juli erfüllte sich Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kindheitstraum und flog mit seinem eigenen Weltraumunternehmen Blue Origin in die Erdatmosphäre. Schon im Oktober will er erneut abheben – diesmal gemeinsam mit dem 90-jährigen Schauspieler William Shatner, der vor allem für seine Rolle als Captain Kirk in der ersten Star-Trek-Serie bekannt ist. Das berichtet das Boulevardmagazin "TMZ".

Bezos gilt als Star-Trek-Fan, könnte Shatner also auf den sonst mehrere Millionen Dollar teuren Flug eingeladen haben. Sollte sich der Bericht bewahrheiten, wäre der Schauspieler der aktuell älteste Mensch, der an Bord eines Raumschiffs in die Erdumlaufbahn geflogen ist, berichtet "Golem". Derzeit hält den Rekord Wally Funk, die im Juli diesen Jahres und im Alter von 82 Jahren an Bord des ersten kommerziellen Blue-Origin-Flugs ging.

Dokumentierte Reise

Gerüchten zufolge könnte Shatner den Flug in einer Star-Trek-Uniform antreten, außerdem soll die Reise für eine Dokumentation gefilmt werden. Weder er selbst noch Bezos haben sich bisher zur Sache geäußert. (red, 25.9.2021)