Gezeichnet: Atletico-Coach Diego Simeone. Foto: imago images/ZUMA Wire

Vitoria Gasteiz – Atletico Madrid ist ausgerechnet beim bisher punktelosen Tabellenletzten Alaves ausgerutscht. Der spanische Meister verlor am Samstag in der 7. Runde nach einem frühen Gegentor sang- und klanglos mit 0:1. Das Spiel in der baskischen Provinz bestätigte die durchwachsene Frühform von Atletico. Vor einer Woche reichte es im Heimspiel gegen Athletic Bilbao nur zu einem 0:0, am Mittwoch gab es beim ebenfalls punktelosen Getafe erst dank zwei Toren in der Schlussphase den 2:1-Sieg.

Stadtrivale Real Madrid könnte nun den Vorsprung auf Atletico am Abend mit einem Heimsieg gegen Villarreal auf fünf Punkte ausbauen. (APA; 25.9.2021)