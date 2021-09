Erster Sieg für die Vienna Capitals. Foto: APA/Eggenberger

Die Vienna Capitals holten im Samstagsspiel der vierten Runde der ICE Hockey League ihren ersten Saisonsieg. In der heimischen Erste Bank Arena gewannen die Wiener gegen den HC Innsbruck mit 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Der erste Treffer fällt in der 50. Minute durch Nicolai Meyer. Nur 37 Sekunden später erhöht Matt Neal mit einem Rebound auf 2:0 (50./PP). Niki Hartl vollendet die stärkste Phase der Capitals in der 52. Minute per Slapshot.

Die Wiener holen ihre ersten drei Punkte in dieser Saison, der HC Innsbruck geht nach einem 2:1-Sieg über die Black Wings Linz wieder einmal leer aus. (red, 25.9.2021)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 4. Runde:

spusu Vienna Capitals – HC Innsbruck 3:0 (0:0,0:0,3:0)