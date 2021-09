Deutliche Verhältnisse in Boston vor dem Schlusstag gegen Team Welt. Am Samstag entschieden die Europäer alle vier Matches für sich

In dieser Galerie: 2 Bilder Björn Borg hat die besseren Spieler hinter sich. Foto: EPA/Gunter In Überform: Daniil Medwedew. Foto: APA/AP/Amendola

Boston (Massachusetts) – Das Team Europa steuert beim Laver Cup der Tennisprofis auf einen deutlichen Erfolg zu. Die Mannschaft von Kapitän Björn Borg führt vor dem Schlusstag am Sonntag in Boston gegen die Welt-Auswahl mit 11:1 und braucht daher nur noch zwei Punkte für den Sieg. Schon ein Erfolg aus den vier Partien am Sonntag reicht, denn da werden drei Punkte für einen Sieg vergeben.

Laver Cup

Am Samstag entschieden die Europäer alle vier Matches für sich. Alexander Zverev (GER) gewann sein Einzel gegen den Amerikaner John Isner mit 7:6(5),6:7(8),10:5. Zuvor hatte der Grieche Stefanos Tsitsipas den Australier Nick Kyrgios 6:3, 6:4 bezwungen.

In der Abend-Session fegte US-Open-Sieger Daniil Medwedew (RUS) den Kanadier Denis Shapovalov in 75 Minuten mit 6:4,6:0 vom Platz. Zum Abschluss des Tages bauten dann Tsitsipas und der Russe Andrej Rubljew im Doppel die Führung ihres Teams mit einem 6:7(8),6:3,10:4 gegen Isner und Kyrgios weiter aus.

Beim Laver Cup bestehen beide Teams jeweils aus sechs Profis und einem Ersatzmann. Im Vorjahr war das Event wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Dominic Thiem fehlen in diesem Jahr einige Stars der Branche wegen Verletzungen oder Erschöpfung. (APA; 26.9.2021)