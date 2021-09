Oldenburg verlor in Chemnitz trotz Gala des ÖBV-Guards mit 78:79 – Knappe Niederlage von Mahalbasic mit Lugo beim FC Barcelona

Max Heidegger geigt auf. Foto: imago images/Alexander Trienitz

Chemnitz/Wien – Max Heidegger hat am Samstagabend bei seinem Debüt in der deutschen Basketball Bundesliga (BBL) 34 Punkte erzielt. Trotz der Gala des ÖBV-Guards unterlagen die Baskets Oldenburg zum Meisterschaftsauftakt bei den Niners Chemnitz mit 78:79. Der 24-Jährige verwertete in 27:56 Minuten Einsatzzeit u.a. sechs von zehn Distanzwürfen.

Der Guard scheint ein "Spezialist" für Erstauftritte zu sein. Bei seinem Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft Ende Juli hatte der Sohn des ehemaligen ÖSV-Skirennläufers Klaus Heidegger 35 Zähler markiert.

Der Ex-Oldenburger Rasid Mahalbasic indes hat in der spanischen ACB am dritten Spieltag die erste Niederlage hinnehmen müssen. Lugo verlor bei Euroleague-Finalist FC Barcelona mit 69:78. Der ÖBV-Center verzeichnete zehn Punkte, sechs Rebounds und vier Assists in 19:14 Minuten auf dem Parkett. (APA, 26.9.2021)