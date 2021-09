Kann ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl noch einmal fünf Jahre anhängen – oder droht ihm eine rot-rot-grüne Mehrheit im Rathaus? 14 Parteien treten an

Siegfried Nagl (ÖVP) will weitere fünf Jahre als Bürgermeister fungieren. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Dem lauen Wahlkampf nach zu folgern dürfte sich im Grazer Rathaus eigentlich nicht viel ändern nach dieser Gemeinderatswahl. Es gab keine wirklichen Aufreger, kein einziges kontroversielles Wahlkampfthema.

Die Ruhe könnte aber auch trügerisch sein. In den letzten Tagen vor der Wahl war in der ÖVP vielerorts Nervosität zu vernehmen. Es könnte nach der Wahl eine Allianz zwischen KPÖ, Grünen und SPÖ geschmiedet werden, hieß es verschwörerisch. Man rechnete damit, dass Siegfried Nagl nach seinen 18 Jahren als Bürgermeister einige wichtige Prozentpunkte verlieren könnte.

Die Warnung mag wohl in erster Linie an die eigenen Reihen zur Motivation gerichtet gewesen sein, die sich schon auf einen Nagl-Sieg einstellten, die "rote Gefahr" wurde aber auch breiter medial "gespielt". Da war von einer kommunistischen Machtübernahme in Graz die Rede, die Chaos, Terror und Angst über Graz bringen würde.

Weitere fünf Nagl-Jahre?

Bürgermeister Nagl war angetreten, um zu seinen 18 Jahren als Stadtoberhaupt noch einmal fünf draufzulegen. Er war schon zum Zeitpunkt der Wahl der längstdienende Bürgermeister der steirischen Landeshauptstadt.

Grafik: APA

Eigentlich hätte die planmäßige Wahl erst zu Beginn 2022 stattfinden sollen. Nagl hatte sie aber – dazu ist er kraft des Statutes der Stadt berechtigt – auf diesen Sonntag vorverlegt. Eine wirklich schlüssige Begründung hat er dafür nicht geliefert. Die Argumente drehten sich um die Pandemiegefahr, die eventuell noch bedrohlicher werden könnte, und einen kurzen Wahlkampf.

ÖVP startete bei 38 Prozent

Bei der letzten Gemeinderatswahl am 5. Februar 2017 hatte die ÖVP unter Nagl ein sattes Plus von 4,05 Prozentpunkten auf dem ersten Rang zugelegt. Es kamen knapp 38 Prozent sowie 19 von 48 Mandaten und drei Stadtsenatssitze aufs Konto.

Zweitstärkste Partei wurde die KPÖ unter Stadträtin Elke Kahr, die das hohe Niveau mit einem leichten Plus von 0,48 Prozentpunkten auf 20,34 Prozent halten konnte. Die Kommunisten erhielten zehn Mandate und zwei Stadtsenatssitze.

Die FPÖ als drittstärkste Partei legte damals 2,1 Prozentpunkte auf 15,86 Prozent und acht Mandate zu. Nach dem geltenden Proporzsystem erhielt auch die FPÖ einen Sitz in der Stadtregierung, den Parteichef Mario Eustacchio als Vizebürgermeister einnahm.

Die SPÖ ging als große Verliererin vom Feld. Die Sozialdemokraten – einst Bürgermeisterpartei – verloren 5,26 Prozentpunkte auf 10,05 Prozent und flogen damit aus dem Stadtsenat. Nur wenige Stimmen fehlten. Der SPÖ blieben gerade einmal noch fünf Gemeinderatssitze.

Die Ausgangslage in Graz. Grafik: APA

Auch die Grünen verloren, exakt 1,63 Prozentpunkte, sie überholten die SPÖ knapp mit 10,51 Prozent. Sie bekamen einen Stadtratsposten und ebenfalls fünf Mandate. Diesmal hat geradezu ein Gerangel um die Plätze im Gemeinderat eingesetzt.

Die Neos schafften aus dem Stand knapp vier Prozent und ein Gemeinderatsmandat. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 57,39 Prozent.

Viele mischten mit

Bei dieser Wahl, für die exakt 223.512 Grazerinnen und Grazer wahlberechtigt waren, mischten mehr Parteien als je zuvor mit. 14 Parteien stellten sich zur Wahl.

Neben den sechs im Gemeinderat bereits vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ, und Neos wollen die Piraten, die 2012 den Einzug geschafft hatten, 2017 aber wieder hinausgeflogen waren, ein Comeback feiern.

Bundesweit bekannt ist der Name auf dem zehnten Listenplatz: Das Team HC Strache – Allianz für Graz wollte mit Sven Stadler in das Stadtparlament einziehen. Nicht nur die Strache-Anhänger könnten die Freiheitlichen wohl Stimmen kosten, sondern vielleicht auch die FBP, die Freie Bürgerpartei Graz, die mit ihrem Slogan "patriotisch – bürgernah – sozial" ebenfalls im rechten Spektrum fischte.

Veganer Zoo

Auch "Die Basis Graz" wollte in diesem Teich fischen. Sie präsentierte sich als starke Kritikerin der Corona-Maßnahmen. Die Liste "Verantwortung Erde", die auch im Villacher Gemeinderat und zudem mit Gerald Dobernig in der dortigen Stadtregierung vertreten ist, wollte vom siebenten Platz auf dem Stimmzettel aus die "Klimakatastrophe aufhalten".

Auf dem achten Listenplatz war "Wir – Gemeinsam für Graz" zu finden, "Die Partei Steiermark" (DÖP), ein Satireprojekt, auf Platz 13. "Graz im Herzen" war auch noch dabei.

Zumindest für Erheiterung sorgte das Satireprojekt "Die Partei", die ebenfalls ins Rathaus wollte und einige neue Konzepte für Graz vorstellte. So fordert sie etwa eine "Digitalisierung des Uhrturms", die Errichtung eines Weltraumbahnhofs, statt einer U-Bahn einen unterirdischer Flughafen oder einen veganen Zoo – und vor allem nach dem verordneten Skaterverbot: eine "Skatepflicht auf allen Grazer Plätzen". (Walter Müller, 26.9.2021)