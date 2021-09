Kalkulierter Akt? Wohl eher ein peinlicher Fauxpas. CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat seinen Wahlzettel bei der Stimmabgabe zur deutschen Bundestagswahl so gefaltet, dass die Kreuze, die er bei der CDU gemacht hat, deutlich zu erkennen waren. Weil ihn Pressefotografen bei dem Wurf in die Urne ablichteten, war die Stimmabgabe Laschets nicht nur für Umstehende im Wahllokal in Aachen, sondern sogleich in ganz Deutschland sichtbar.

Das sorgte umgehend für Aufsehen, denn: Stimmzettel, die so gefaltet sind, dass die Stimmabgabe erkennbar ist, sind nicht zulässig. Dies soll sicherstellen, dass andere Wählende dadurch nicht beeinflusst werden.

Pech oder Panne? Alle Welt konnte sehen, wen Laschet wählte. Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Der deutsche Bundeswahlleiter Georg Thiel sprich von einer "Fehlfaltung". Der Wahlvorstand hätte den Kanzlerkandidaten zurückweisen müssen und ihm einen neuen Stimmzettel ausgeben müssen. Das wurde allerdings verabsäumt, und der Stimmzettel landete dennoch in der Urne. Weil er nicht mehr aussortiert werden kann, ist die Stimmabgabe Laschets nun gültig, erklärt Bundeswahlleiter Thiel auf Twitter.

Er sehe keinen Versuch der Wählerbeeinflussung, folgerte Thiel: "Ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt". Laschet selbst äußerte sich nach dem Urnengang nicht zu dem Missgeschick. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sagte lediglich, die Bundestagswahl entscheide über die Richtung Deutschlands in den nächsten Jahren. "Und deshalb kommt es auf jede Stimme an."

Es ist nicht das erste Mal in diesem Wahlkampf, dass der CDU-Chef etwas geradebügeln muss. Etwa dass er lachend hinter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei dessen Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe gefilmt worden ist, hängt Laschet weiterhin nach. (fmo, 26.9.2021)