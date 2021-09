Re: Schulschluss in Serbien, Thema, Kulturmontag, Der diskrete Charme der Bourgeoisie, The American – dazu die Radiotipps

Aynur (Almila Bagriacik) will ein freies, selbstbestimmtes Leben führen, ihr "westlicher" Lebensstil missfällt ihrer Familie – "Nur eine Frau", 20.15 Uhr, One. filmladen/mathias bothor

19.40 REPORTAGE

Re: Schulschluss in Serbien – Wenn auf dem Land nichts mehr geht In Serbien wurden in den letzten zehn Jahren 223 Dorfschulen geschlossen. Macht die Schule in Temska dicht, müssen die verbliebenen Familien in die Stadt ziehen oder auf Schulbildung für ihre Kinder verzichten. Schulbusse fahren nur in den seltensten Fällen, und selbst zu fahren ist zu teuer. Bis 20.10, Arte

20.15 SHOW

Ninja Warrior Austria Heimische Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen sich durch den Parcours und um 44.444 Euro Preisgeld. Es kommentieren und moderieren Florian Knöchl, Mario Hochgerner, Dori Bauer. Bis 22.35, Puls 4

20.15 MORD

Nur eine Frau (D 2019, Sherry Hormann) Aynur (Almila Bagriacik) ist eine junge Frau mit türkisch-kurdischen Wurzeln. Sie kämpft für ein selbstbestimmtes Leben. Weil sie sich damit aber gegen die Traditionen ihrer Familie stellt, kommt es zur Katastrophe: Aynur wird mitten in Berlin auf offener Straße von ihrem Bruder erschossen. Bis 21.45, One

20.15 UMWELT

Themenmontag: Hygiene im Haushalt – wie sauber muss es sein? Lohnt sich der aggressive chemische Kampf gegen Keime tatsächlich? Ab 21.05 Uhr folgt Shampoo, Seife und Co. über deren Inhaltsstoffe, ab 21.55 Uhr geht es um Gefährlich sauber – Die Risiken des Putzwahns, anschließend um 22.30 Uhr um Giftiger Haushalt – Die schmutzigen Seiten der Saubermacher. Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein berichtet u. a. über Psychotherapie auf Kasse, den weltweiten Klimastreik und wofür die Menschen auf die Straße gehen. Bis 22.00, ORF 2

21.55 GROTESK

Der diskrete Charme der Bourgeoisie (Le charme discret de la bourgeoisie, F/I/E 1972, Luis Buñuel) Ein Botschafter (Fernando Rey) missbraucht seine Position, um sich und zwei befreundete Ehepaare mit Drogen zu versorgen. Buñuel erzählt in seiner Satire von einem gesättigten und vor allem sich selbst vernichtenden Bürgertum. Bis 23.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Mit: Abschied einer Ära – Daniel Craigs letztes Bond-Abenteuer. / Kreativ aus der Krise – Klotzen statt Kleckern an der Wiener Staatsoper. / Im Reich der Sammler – Private Kunstrefugien. Im Anschluss ab 23.15 Uhr geht es in der Dokumentation AufHolz gebaut. Natur in der Architektur um den Baustoff Holz.Regisseur Peter Beringer zeigt, welche Vielfalt das Thema Holz in zeitgemäßer Architektur beinhaltet. Bis 0.00, ORF 2

0.40 ANTIHELD

The American (USA 2010, Anton Corbijn) George Clooney will kein Profikiller mehr sein und taucht in einem Bergdorf in den italienischen Abruzzen unter, um dort noch einen Auftrag zu erledigen. Wider Erwarten warten außerdem Freundschaft und vielleicht sogar Liebe auf ihn. Bis 2.15, ARD