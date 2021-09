Wähler von SPÖ und Grünen gaben durchwegs traditionelle Kernmotive an, die neue Fraktion MFG punktete mit Anti-Corona-Rhetorik

Oberösterreich hatte die Wahl. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Am Sonntag hat Oberösterreich einen neuen Landtag gewählt. Dabei trieben diese Motive die Wahlberechtigten je nach Partei am stärksten an.

Bei der Landeshauptmannpartei ÖVP war der Landeshauptmann wenig überraschend das Zugpferd. Thomas Stelzer wurde von fast einem Viertel der ÖVP-Wähler als Grund für ihre Wahl genannt, gleich oft wie die allgemeine Zufriedenheit mit der Parteipolitik.

Bei der FPÖ war das gegenwärtige Protestmotiv, Kritik an der Corona-Politik, ein noch stärkerer Antrieb als das übliche Motiv der Parteigänger, die Asyl- und Zuwanderungspolitik. Nur jeder Zwölfte ging wegen Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner zur Wahl.

Den Wortteil "sozial" in der Listenbezeichnung SPÖ nehmen ihre Wähler laut Eigenauskunft ernst. Mehr als ein Viertel führt diesen Grund an, an zweiter Stelle folgt ebenfalls ein Kernmotiv, "Arbeiterpartei".

Bei den Grünen stehen unwidersprochen der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel an der Spitze. 57 Prozent der Befragten nannten dieses Motiv, ein Wert, dem sich kein Motiv einer anderen Partei nur entfernt annähern kann.

Die neu in den oberösterreichischen Landtag eingezogene Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) wird durchwegs als impfskeptische Partei bezeichnet. Dieses Motiv wird von den Wählern auch konkret genannt, allerdings seltener als unter FPÖ-Wählern. Stärkster Ansporn war demnach der Einsatz für Grund- und Freiheitsrechte.

Die Neos, im Bund seit bald einem Jahrzehnt etabliert, kämpften in Österreich bis zuletzt um den Einzug. Ihre Wähler heißen vor allem das Programm der Liberalen gut und halten sie oft für die einzige wählbare Partei.

Warum Nichtwähler nicht von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machten, lässt sich vor allem mit Resignation zusammenfassen. Entweder sie sind mit dem Parteienangebot generell unzufrieden, glauben, dass sich ohnehin nichts ändert oder haben schlicht kein Interesse.

Blicken wir auf die soziodemografischen Merkmale, wie also die Wählerschaft nach Alter, Geschlecht, Bildungsabschlüssen etc. abgestimmt hat.

Die rund 38 Prozent, die die ÖVP über die Geschlechtergrenzen hinweg erzielt hat, ergeben sich aus einer überdurchschnittlich hohen Zustimmung der Frauen von 41 Prozent und einer dementsprechend geringeren der Männer von 35 Prozent.

Ein umgekehrtes Ungleichgewicht herrscht wie üblich bei der FPÖ , sehr viel mehr Männer fühlen sich von den Freiheitlichen angesprochen. Bei allen anderen Partei bewegt sich der Gender Gap unter fünf Prozentpunkten.

Geht man nach dem Alter der Wähler, müssen sich die Grünen nach jetzigem Stand die geringsten Zukunftsängste müssen machen. Sie haben bei den bis 29-Jährigen sogar die ÖVP überholt und sind stärkste Kraft. Die Volkspartei zehrt vor allem noch vom Zuspruch der älteren Generation, wo mehr als die Hälfte für die Stelzer-Partei stimmte. Die neue Fraktion MFG fuhr ihr stärkstes Ergebnis wie die FPÖ in der Gruppe der 30- bis 59-Jährigen ein.

Keine Bildungsschicht, für die die ÖVP nicht interessant wäre: Zumindest 35 Prozent der Wähler erreicht die Volkspartei in allen Gruppen. FPÖ und SPÖ mobilisierten am stärksten bei den Wählern, deren höchste abgeschlossene formale Bildung Pflichtschule oder Lehre ist. Die Grünen und die Neos werden vorwiegend von Menschen mit Matura und Uni- bzw. gleichrangigem Abschluss gewählt.

Schlüsselt man die Wähler nach ihrer Einkommenssituation auf, so gibt es drei Arten von Parteien: Jene, die tendenziell Einkommensschwächere anziehen (FPÖ, MFG), jene die tendenziell Einkommensstärkere anziehen (Grüne, Neos) und jene, die für beide Gruppen wählbar sind (ÖVP, SPÖ).

Weiter zur Berufstätigkeit. Die FPÖ ist die ausgewiesene Arbeiterpartei; jeder zweite, der der Haimbuchner-Fraktion seine Stimme gab, hat diesen Status. Öffentlich Bedienstete teilen sich vorwiegend auf ÖVP, SPÖ und Grüne auf. Anders als letztere ist die Volkspartei aber auch bei den Privatangestellten äußerst stark.

Dieser Artikel wird laufend um weitere Zahlen und Analysen ergänzt. (red, 26.9.2021)