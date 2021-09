Wähler von SPÖ und Grünen gaben durchwegs traditionelle Kernmotive an, die neue Fraktion MFG punktete mit Anti-Corona-Rhetorik

Oberösterreich hatte die Wahl. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Am Sonntag hat Oberösterreich einen neuen Landtag gewählt. Dabei trieben diese Motive die Wahlberechtigten je nach Partei am stärksten an.

Bei der Landeshauptmannpartei ÖVP war der Landeshauptmann wenig überraschend das Zugpferd. Thomas Stelzer wurde von fast einem Viertel der ÖVP-Wähler als Grund für ihre Wahl genannt, gleich oft wie die allgemeine Zufriedenheit mit der Parteipolitik.

Bei der FPÖ war das gegenwärtige Protestmotiv, Kritik an der Corona-Politik, ein noch stärkerer Antrieb als das übliche Motiv der Parteigänger, die Asyl- und Zuwanderungspolitik. Nur jeder Zwölfte ging wegen Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner zur Wahl.

Den Wortteil "sozial" in der Listenbezeichnung SPÖ nehmen ihre Wähler laut Eigenauskunft ernst. Mehr als ein Viertel führt diesen Grund an, an zweiter Stelle folgt ebenfalls ein Kernmotiv, "Arbeiterpartei".

Bei den Grünen stehen unwidersprochen der Umweltschutz und der Kampf gegen den Klimawandel an der Spitze. 57 Prozent der Befragten nannten dieses Motiv, ein Wert, dem sich kein Motiv einer anderen Partei nur entfernt annähern kann.

Die neu in den oberösterreichischen Landtag eingezogene Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) wird durchwegs als impfskeptische Partei bezeichnet. Dieses Motiv wird von den Wählern auch konkret genannt, allerdings seltener als unter FPÖ-Wählern. Stärkster Ansporn war demnach der Einsatz für Grund- und Freiheitsrechte.

Die Neos, im Bund seit bald einem Jahrzehnt etabliert, kämpften in Österreich bis zuletzt um den Einzug. Ihre Wähler heißen vor allem das Programm der Liberalen gut und halten sie oft für die einzige wählbare Partei.

Warum Nichtwähler nicht von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machten, lässt sich vor allem mit Resignation zusammenfassen. Entweder sie sind mit dem Parteienangebot generell unzufrieden, glauben, dass sich ohnehin nichts ändert oder haben schlicht kein Interesse.

Dieser Artikel wird laufend um weitere Zahlen und Analysen über Wahlmotive und -ergebnisse nach soziodemografischen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Bildung etc.) aktualisiert. (red, 26.9.2021)