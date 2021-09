Drogentod von "The Wire"-Star, "The Crown" für November 2022 angekündigt, William und Charles setzen auf Fernsehen für den Klimaschutz, Netflix-Fan-Event Tudum, Dossier-Magazin auf den Spuren des Terrors, Switchlist

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Quote Auftakt zur 14. Staffel "Dancing Stars" sahen 534.000 In Spitzen waren bis zu 591.000 Personen auf ORF 1 dabei

Blattsalat Kickl und die Impfung: Lieber tot als Kaninchen Einen Rest von Glaubwürdigkeit könnte ihm eine Patientenverfügung retten, in der er sich im Fall von Corona jede Behandlung verbietet

Streaming Neue "New York Times"-Doku beleuchtet Überwachung von Britney Spears Unter der Vormundschaft ihres Vaters James

Omar Little "The Wire"-Star Michael K. Williams starb an Überdosis Drogen Vergiftung durch das Zusammenwirken mehrerer Substanzen hervorgerufen

Alte Queen Fünfte Staffel von "The Crown" soll im November 2022 verfügbar sein Imelda Staunton übernimmt Rolle der Queen

Royales Engagement William und Charles setzen auf Fernsehen für den Klimaschutz "Dies ist ein Moment der Hoffnung, nicht der Angst"

Netflix Fanevent "Tudum" brachte neue Trailer und Starttermine Zweite Staffel "Tiger King" startet am 17. November – Neuer "Stranger Things"-Clip zeigt "Creel House" als Handlungsort – Vierte Staffel für "Sex Education"

Rechercheplattform Neues "Dossier"-Magazin auf den Spuren des Terrors Das Heft mit dem Titel "Politisch motivierte Gewalt – eine Spurensicherung" erscheint Mitte Oktober. Neue Podcast-Serie "Neun Minuten" gemeinsam mit Ö1

Switchlist Die Unbestechlichen, Kleine große Stimme, Wahlsendungen TV-Tipps für Sonntag mit Radiotipps

