Schwerer Saisonstart für Ralph Hasenhüttl und Southampton. Foto: Reuters/Klein

Southampton – Southampton ist auch im sechsten Anlauf in der englischen Fußball-Premier-League sieglos geblieben. Die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl musste sich am Sonntag im Heimspiel den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 geschlagen geben und ging zum zweiten Mal in der laufenden Saison als Verlierer vom Platz. Den entscheidenden Treffer erzielte der mexikanische Stürmer Raul Gimenez in der 61. Minute. Southampton liegt als 16. einen Zähler vor der Abstiegszone. (APA; 26.9.2021)