Yusuf Demir (r.) durfte ab der 81. Minute mittun. Foto: EPA/Garcia

Barcelona – Der FC Barcelona hat seine ungeschlagene Serie in der spanischen Fußball-LaLiga auf sechs Partien ausgebaut. Mit dem ab der 81. Minute auf dem Feld agierenden Ex-Rapidler Yusuf Demir gewannen die Katalanen am Sonntag im Estadio Camp Nou gegen Levante ohne Mühe mit 3:0. Memphis Depay (6./Elfmeter) und Luuk de Jong (14.) legten schon früh den Grundstein für den Triumph, der wie Demir in der 81. Minute eingewechselte Rückkehrer Ansu Fati (91.) sorgte für den Schlusspunkt.

Barca holte nach drei sieglosen Anläufen damit wieder einmal in einem Pflichtspiel drei Punkte und tankte Selbstvertrauen vor dem Champions-League-Gastspiel bei Benfica Lissabon am Mittwoch, wo es den Fehlstart vergessen zu machen gilt. In der Tabelle fehlen Demir und Co. auf Platz fünf liegend fünf Zähler auf Tabellenführer Real Madrid. Die "Königlichen" haben allerdings mit sieben schon eine Partie mehr absolviert. (APA, 26.9.2021)