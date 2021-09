Wladimir Putin angelt einen Fisch aus dem Wasser, stapft in Tarnfarben durch ein Heidekrautfeld und schaut immer wieder gedankenvoll in die Ferne: Der Kreml hat Fotos des russischen Präsidenten im Urlaub veröffentlicht. Das Staatsfernsehen zeigte am Sonntag zudem mehr als zehn Minuten lang von der Kreml-Pressestelle bereitgestellte Videos, die während des Trips Anfang September im Süden Sibiriens aufgenommen worden waren.