Der begehrte Pokal. Foto: APA

Wien – Im Achtelfinale des Fußball-ÖFB-Cups kommt es zu zwei direkten Duellen von Bundesligisten. Der LASK empfängt in Pasching WSG Tirol, Sturm Graz hat gegen die SV Ried Heimrecht. Titelverteidiger Salzburg muss auswärts bei Zweitligist SKN St. Pölten antreten. Auch Rapid hat ein Auswärtsspiel bei einem Zweitliga-Verein vor der Brust, tritt in Amstetten an. Der WAC gastiert in Lafnitz, Hartberg bei Blau-Weiß Linz.

Der einzig verbliebene Regionalligist SC Weiz trifft auswärts auf Austria Klagenfurt. Komplettiert wird das Achtelfinale durch das Zweitligaduell FAC – Austria-Wien-Bezwinger Kapfenberg. Gezogen wurden die Begegnungen von Karate-Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Bettina Plank und Ski-Ass Katharina Liensberger in der ORF-Sendung Sport am Sonntag. Gespielt wird zwischen 26. und 28. Oktober. (APA, 26.9.2021)

Auslosung Cup-Achtelfinale (Spieltermine: 26., 27., 28. Oktober):

Austria Klagenfurt – SC Weiz (Regionalliga Mitte)

LASK – WSG Tirol

FC Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg

SK Sturm Graz – SV Ried

FAC – Kapfenberger SV

SV Lafnitz – WAC

SKU Amstetten – SK Rapid Wien

SKN St. Pölten – Red Bull Salzburg