Philipp Lienhart klettert mit Freiburg auf Platz fünf in Deutschland. Foto: Imago/Hubbs

Bochum – Die Fußball-Profis des SC Freiburg haben sich mit einer Galavorstellung vom altehrwürdigen Dreisamstadion verabschiedet. ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart und Co. gewannen ihr letztes Heimspiel in der deutschen Bundesliga in der 67 Jahre alten Kultstätte am Sonntag mit 3:0 gegen den FC Augsburg. Lukas Kübler (6.), Lucas Höler (25.) und Vincenzo Grifo (34./Handelfmeter) erzielten vor 14.400 Zuschauern die Tore für das Team von Trainer Christian Streich.

Die Freiburger treten künftig im neuen Europa-Park Stadion an. In der Tabelle kletterten sie durch den dritten Saisonsieg auf Platz fünf. Dadurch, dass sie auch in der sechsten Runde ungeschlagen blieben, stellten sie zudem einen neuen Startrekord in ihrer Bundesliga-Historie auf. Die Augsburger, die eine Woche nach ihrem ersten Saisonerfolg gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) ohne ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch wieder einen Rückschlag kassierten, rutschten auf Rang 15 ab.

Ebenfalls weiter hinten drinnen stecken der VfL Bochum und der VfB Stuttgart, die sich immerhin mit kleinen Schritten aus ihren sportlichen Krisen bewegen. Eine Woche nach schmerzhaften Niederlagen trennten sich der Aufsteiger und der Arbeitgeber des verletzten ÖFB-Teamstürmers Sasa Kalajdzic torlos. Sowohl für Bochum als auch Stuttgart war die Partie ohne Gegentor ein kleines Erfolgserlebnis nach dem 0:7 gegen den FC Bayern München beziehungsweise dem 1:3 gegen Bayer Leverkusen. Während der VfL mit vier Zählern weiter Vorletzter ist, rangiert der VfB mit fünf Zählern als Liga-13. noch über dem Strich. (APA, 26.9.2021)