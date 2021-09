ÖVP legt leicht zu

Thomas Stelzer bleibt Landeshauptmann, das war klar – mit wem er regieren wird, ist es nicht. Foto: APA/ Fotokerschi

Dass die ÖVP auch nach diesem Sonntag stärkste Kraft in Oberösterreich sein würde, war klar, aber das Wahlziel der Volkspartei war ambitionierter, auch wenn Landeshauptmann und VP-Landeschef Thomas Stelzer bei seiner Stimmabgabe tiefstapelte und sagte, er wünsche sich ein gutes Ergebnis, das sei "mehr als bei der letzten Wahl". Denn eigentlich wollte die ÖVP die Niederlage der Volkspartei 2015 unter dem damaligen Landeshauptmann und Parteichef Josef Pühringer korrigieren. Damals fuhren die Schwarzen ein Minus von 10,39 Punkten ein.

Am Sonntag sorgte die erste Hochrechnung um 16 Uhr für Ernüchterung. Ein Plus von 1,4 Prozentpunkten und 37,7 Prozent der Stimmen waren deutlich unter den Erwartungen der Volkspartei. Um 21.45 Uhr, da waren 93,1 Prozent der Stimmen ausgezählt, stand die ÖVP bei 37,6 Prozent, das war ein Plus von 1,3 Prozentpunkten. Stelzer war dennoch "sehr dankbar, dass wir, obwohl zwei Parteien mehr in den Landtag gekommen sind, als Erster dazugewonnen haben und als erste Kraft so stark sind wie Zweite und Dritte gemeinsam."

ÖVP Wahlmotive:

1. Zufrieden mit der ÖVP-Politik

2. Landeshauptmann Thomas Stelzer

3. Stammwähler, Tradition

Der 54-jährige Jurist Stelzer hatte 2017 das Regierungs- und Parteiamt von Pühringer übernommen und etablierte seither einen betont nüchternen, sachpolitisch fokussierten Politikstil.Mit wem er in Koalition gehen wird, verriet Stelzer am Wahlabend noch nicht. Er ließ es offen, ob er als einziger der sechs ÖVP-Landeshauptleute bei der FPÖ bleibt oder nach dem Vorbild des Bundeskanzlers und der westlichen Parteikollegen mit den Grünen zusammenarbeitet. Es wäre eine Rückkehr zu dem Koalitionspartner, mit dem Stelzers Vorgänger Josef Pühringer eine politische Premiere wagte, die letztlich bis 2015 zwölf Jahre lang hielt. Am unwahrscheinlichsten dürfte in Oberösterreich eine Koalition mit der SPÖ sein, wie sie die ÖVP in der Steiermark – und unter umgekehrten Vorzeichen auch in Kärnten – hat.

Trotz des nur kleinen Stimmenzuwachses feierte die Volkspartei mit dem angereisten Bundeskanzler im schicken Innenstadt-Restaurant "Le Jardin" fröhlich und ausgelassen. Besonders begehrt bei der Parteijugend waren, nicht überraschend, Erinnerungsfotos mit dem Kanzler.