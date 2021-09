Während die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen in Graz sowie die CDU bei der Bundestagswahl in Deutschland von den Wählerinnen und Wählern deutlich abgestraft wurde, konnte die Partei in Oberösterreich sogar an Stimmen zugewinnen. Über die 37,6 Prozent zeigte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der nun am Zug ist, eine Koalition zu bilden, erfreut. Rein rechnerisch würde sich im Moment eine Zusammenarbeit mit der FPÖ, der SPÖ und knapp auch mit den Grünen ausgehen. Entschieden ist zwar noch nichts –dass die Koalition der letzten Jahre zwischen ÖVP und FPÖ beiderseits zufriedenstellend war, lässt freilich Spekulationen zu. Auf eine Prognose hinsichtlich einer künftigen Partnerschaft wollte sich Stelzer dennoch nicht einlassen: "Wir werden mit allen Gespräche führen."

Wie stehen Sie dem Wahlergebnis generell gegenüber?

Sind Sie zufrieden oder hätten Sie sich einen anderen Ausgang erhofft? Welche Koalition wäre Ihrer Ansicht nach die beste für Oberösterreich und warum? Was denken Sie über den überraschenden Einzug der impfskeptischen Liste MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) in den Landtag beziehungsweise was kann man von dieser Partei erwarten? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 27.9.2021)