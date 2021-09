Teure Schummelhilfe für angehende Junglehrer: "Smarte" Schlapfen. Foto: NDTV/Polizei Rajasthan

"Wenn ihr schummelt, lasst euch wenigstens nicht dabei erwischen": Manche Lehrkräfte sehen die Umgehung der Regeln bei Tests und Schularbeiten mehr als Übung in Geschick und Kreativität denn als einen Betrugsversuch. Definitiv nicht für ein Kavaliersdelikt halten es allerdings die indischen Behörden.

Im Bundesstaat Rajasthan wurden kürzlich fünf Personen festgenommen, die Teil einer "Schummelbande" sein sollen. Sie sollen Bluetooth-Schlapfen an Teilnehmer der regionalen Lehramtsprüfung (REET) verkauft haben, um für sie aus der Ferne Prüfungsfragen zu lösen, berichten die "Times of India" und "India Today". Das Bestehen des Examens berechtigt Teilnehmer dazu, in dem Bundesstaat in den öffentlichen Schuldienst einzutreten.

Hardware in der Schuhsohle



In den Sohlen der Schuhen soll ein Bluetooth-Modul versteckt gewesen sein, das dazu diente, sich mit kleinen, hautfarbigen und somit schwer erkennbaren Bluetooth-Ohrhörern zu verbinden, welche die schummelnden Studenten trugen. Über diese wiederum "flüsterten" ihnen die Betreiber der Betrugsmasche Testantworten ins Ohr. Mehrere Prüflinge wurden auf frischer Tat ertappt.

Unklar ist auf Basis der medialen Beschreibung, wie die Verbindung zu den Hinterleuten umgesetzt wurde. Per Bluetooth und WLAN wäre räumliche Nähe erforderlich. Denkbar ist daher auch die Anbindung über eine Mobilfunk-Datenverbindung mittels SIM-Karte als Teil der Hardware in der Schuhsohle. Allerdings waren in manchen Bezirken am Prüfungstag mobile Datenverbindungen und der SMS-Versand für zwölf Stunden unterbrochen worden.

Ermittlungen laufen

Noch nicht geklärt ist auch, wie viele der Prüfungsteilnehmer auf dieses Hilfsmittel zurückgegriffen haben. Die polizeilichen Ermittlungen dazu laufen noch. Billig war dieser Weg allerdings nicht, denn die "smarten" Schlapfen und Ohrhörer sollen teilweise für bis zu sechs Lakh, also 600.000 Rupien (etwa 7000 Euro), verkauft worden sein.

Das monatliche Durchschnittsgehalt für Lehrer in Rajasthan liegt laut dem Karriereportal Indeed und der Bewertungsplattform Glassdoor im Schnitt bei rund 24.000 Rupien oder etwa 280 Euro. Der Druck auf die angehenden Lehrer ist groß. Diesmal traten rund 1,6 Millionen Teilnehmer zum REET an, sie stehen in Konkurrenz um 31.000 freie Lehrstellen im Bundesstaat. (gpi, 27.9.2021)