Schätzungen zufolge fehlen 100.000 Lkw-Fahrer. Die Regierung will keinen Zusammenhang zwischen der derzeitigen Krise und dem Brexit erkennen

Viele britische Tankstellen sind leer, die Regierung überlegt jetzt Soldaten als Lkw-Fahrer einzusetzen. Foto: AP / Jon Super

London – Der Notstand an den britischen Tankstellen nimmt alarmierende Züge an. Nach Angaben des Branchenverbands Petrol Retailers Association haben zwei Drittel der Mitglieder keinen Kraftstoff mehr. Die Nachfrage liege um bis zu 500 Prozent höher, sagte Verbandschef Brian Madderson dem Sender BBC. Madderson sagte, 50 bis 90 Prozent der Tankstellen seien leer, die anderen drohten bald auszutrocknen. Nach Schätzungen fehlen der britischen Transportbranche rund 100.000 Lkw-Fahrer.

Noch am Sonntag hatten sich lange Schlange an den Zapfsäulen gebildet, obwohl viele Tankstellen, die noch geöffnet und Benzin hatten, die Abgabe rationierten. Aufrufe der Regierung, Hamsterkäufe seien nicht nötig, wurden ignoriert. Die Lage sei ernst, sagte Verbandschef Madderson, der rund 5.500 unabhängige Tankstellen vertritt, im Sender Sky.

100.000 Lkw-Fahrer fehlen

An zahlreichen Tankstellen in Großbritannien gibt es derzeit Engpässe mit Benzin und Diesel, seit Tagen kommt es zu Panikkäufen und langen Schlangen. Hintergrund ist ein gewaltiger Mangel an Lastwagenfahrern, der zuvor bereits zu leeren Supermarktregalen geführt hatte. Schätzungen zufolge sind es derzeit rund 100.000 Lkw-Fahrer, die der britischen Transportbranche fehlen. Wegen der Corona-Pandemie wurden etliche Fahrstunden und -prüfungen verschoben. Zudem wanderten wegen des Brexits etwa 20.000 vor allem osteuropäische Fachkräfte ab – neue strenge Einwanderungsregeln hemmen nun aber den Zuzug. Außerdem behinderte die Corona-Pandemie Ausbildung und Prüfungen neuer Fahrer.

Regierung lange gegen Visa

Um die Probleme zu bekämpfen, will die Regierung unter anderem Arbeitsvisa für bis zu 5.000 ausländische Lastwagenfahrer ausstellen. Verbandschef Madderson kritisierte, das Regierungsvorhaben greife zu kurz. Premierminister Boris Johnson hatte sich lange gegen Visa-Ausnahmen gesträubt, denn ein Ziel des Brexits war, die Freizügigkeit zu beenden.

Auch Verkehrsminister Grant Shapps weigerte sich, den Brexit als Grund für die Nöte anzuerkennen, und warf vielmehr dem Branchenverband Road Haulage Association (RHA) vor, mit durchgestochenen Informationen aus nichtöffentlichen Sitzungen Panik geschürt zu haben. Der Verband wies dies entrüstet zurück.



Zugleich versuchte die Regierung, die Bevölkerung zu beruhigen. Es sei genügend Kraftstoff vorhanden, sagte Minister Shapps. Die Leute sollten sich vernünftig verhalten. Seine Kabinettskollegin Nadine Dorries twitterte: "Es gibt keinen Kraftstoffmangel. Ich wiederhole: ES GIBT KEINEN KRAFTSTOFFMANGEL!!"

Mehr Fahrprüfungen

Mit einem Maßnahmenpaket will die Regierung nun zudem zehntausende Fahrprüfungen zusätzlich pro Jahr ermöglichen. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Wie die Zeitung "The Times" berichtete, sollen kurzfristig Soldaten als Lastwagenfahrer einspringen. Es könne allerdings noch eine Woche dauern, bis sie einsatzbereit sind.

Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng setzte am Sonntagabend Wettbewerbsregeln außer Kraft, damit die Branche gemeinsam gegen die Engpässe vorgehen kann. "Es gibt langjährige Notfallpläne, um mit der Industrie zusammenzuarbeiten, damit die Kraftstoffversorgung aufrechterhalten wird und im Falle einer ernsthaften Störung Lieferungen erfolgen können", sagte Kwarteng. Er betonte, dass es genügend Kraftstoff gebe, räumte aber Probleme bei den Lieferketten ein. (APA, 27.9.2021)