"Ich bereue, was ich gemacht habe", sagt der angeklagte 26-Jährige am Montag dem Geschworenensenat am Salzburger Landesgericht. Er habe die Person getötet, die er am meisten geliebt habe, und seinen Kindern die Mutter weggenommen. Der Serbe soll am 21. März seine 22-jährige Ehefrau in ihrer Wohnung im Salzburger Stadtteil Schallmoos mit acht Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Salzburg wirft ihm Mord vor. Der Mitarbeiter eines Elektronikgeschäfts zeigt sich umfassend geständig.

Mit einem zehn Zentimeter langen Keramikmesser versetzte der 26-Jährige seiner Frau von hinten fünf Stiche in den Hals und hielt ihr mit der linken Hand den Mund zu. Als die Frau auf den Boden zusammensackte, holte er ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser und stach ihr noch dreimal in den Brustkorb, schilderte Staatsanwalt Jürgen Wiener den Tathergang. Die junge Mutter verblutete noch am Tatort. Die gemeinsamen Kinder im Alter von vier und einem Jahr schliefen während der Tat im Nebenzimmer. Der 26-Jährige verstaute die Leiche in einem Couch-Fach, machte sauber und verständigte eine Freundin, die auf die Kinder aufpassen sollte. Dann stellte er sich der Polizei.

Ein Monat zuvor wegen Gewaltausübung verurteilt



Der 26-Jährige war erst ein Monat zuvor wegen fortgesetzter Gewaltausübung zu zwölf Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Es habe wiederholt körperliche Angriffe und auch Morddrohungen gegeben. "Er hat mehrmals angedroht, dass er sie abschlachten würde und wie ein Hähnchen umbringen würde", schildert Staatsanwalt Wiener. Zehn Monate seiner Strafe wurden nach dem Prozess im Februar bedingt nachgesehen. Durch die Anrechnung der U-Haft war der Mann noch am selben Tag der Verhandlung enthaftet worden, mit der Auflage den Kontakt zu seiner Frau zu unterlassen.

Völlig unbeeindruckt von der Strafe habe er jedoch mit seiner Frau wieder Kontakt aufgenommen. "Machen Sie nicht den Fehler, dem Opfer jegliche Mitschuld zu geben, weil sie den Kontakt zugelassen hat. Das ist bei zwei gemeinsamen Kindern menschlich", betont der Staatsanwalt. Am 21. März habe er im Handy seiner Frau dann den Verlauf eines Chats mit einem serbischen Mann und Kondome gefunden. Er hat sie zuerst mehrmals ins Gesicht geschlagen und ist dann mit dem Messer auf sie losgegangen, sagt Wiener.

Verteidiger spricht von "Familiendrama"



Er habe sich unmittelbar nach der Tat der Polizei gestellt, nichts beschönigt und ein umfassendes und reumütiges Geständnis abgelegt, erklärt Verteidiger Michael Hofer. Sein Anwalt nennt es ein "Beziehungs- und Familiendrama", das sehr weit in die Stammfamilie der Frau reiche. Die Familie sei nicht mit ihm als Ehemann einverstanden gewesen und habe während der aufrechten Ehe einen neuen Mann für sie gesucht, erklärte Hofer. Als sie dem nachkommen wollte, sei es eskaliert.

Laut einem psychiatrischen Gutachten war der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Er habe sehr überlegt gehandelt. Seine wesentliche Triebfeder war eine narzisstische Kränkung. Mit der Möglichkeit, dass seine Frau einen anderen Mann haben könnte, sei er nicht zurande gekommen.

"Es ist schwer, darüber zu reden"

Laut Aussage des Angeklagten, die von einer Dolmetscherin übersetzt wurde, habe seine Gattin ihn zwei Tage nach der Enthaftung eingeladen und sie hätten sich versöhnt. Sie hätten sich wieder jeden Tag gesehen. Am 21. März habe er dann im Verlauf der Chats mit dem anderen Mann gelesen, dass eine Hochzeit für 600 Personen vorbereitet werde. Er habe sie damit konfrontiert und gefragt, warum sie ihn angelogen habe. Daraufhin habe sie gelacht und gesagt, sie rufe die Polizei, damit er wieder ins Gefängnis komme, schilderte der Angeklagte den Auslöser der Tat. Er habe ihr dann den Mund zugehalten, sie habe ihm in den Finger gebissen. "Dann habe ich das Messer genommen, und es ist passiert, was passiert ist", sagt der 26-Jährige. "Es ist schwer, darüber zu reden."



Für heute Montag wird noch ein Urteil der geschworenen erwartet. Der STANDARD wird berichten. Bei einem Schuldspruch wegen Mordes drohen dem Mann zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

Zwei weitere Frauenmord-Prozesse diese Woche

Es ist nicht die einzige Gerichtsverhandlung nach einem Femizid in dieser Woche. Am Dienstag steht in Feldkirchen ein 38-Jähriger vor Gericht, weil er seiner Partnerin so stark gegen den Kopf getreten haben soll, dass sie verstorben ist. Am Donnerstag startet in Wien der Mordprozess im Fall der Trafikantin, die von ihrem 47-jährigen Ex-Partner getötet worden sein soll. Die 35-Jährige wurde von ihm mit Benzin übergossen, in Brand gesteckt und ist später ihren schweren Verletzungen erlegen. Bei seiner Festnahme hat der Mann erklärt, er habe sie nur erschrecken und ihr einen Denkzettel verpassen wollen. Die Verhandlung ist für zwei Tage anberaumt. (Stefanie Ruep, 27.09.2021)