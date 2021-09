Hohes Zuschauerinteresse verzeichnete die Wahlberichterstattung auf ORF 2. Screenshot: tvthek.orf.at

Wien – Insgesamt 3,3 Mio. Zuseherinnen und Zuseher haben die rund achtstündige Live-Berichterstattung des ORF zu den Wahlen in Oberösterreich, Graz und Deutschland am Sonntag zumindest kurz verfolgt (weitester Seherkreis). Auf das höchste Interesse stieß die "ZiB 1" um 19.30 Uhr mit im Schnitt 1,46 Mio. Zusehenden bei einem Marktanteil von 53 Prozent. Bei den jüngeren Zielgruppen lagen die Marktanteile jeweils knapp über 40 Prozent.

Ein "ZiB"-Spezial mit Ergebnispräsentation um 19 Uhr erreichte laut Teletestdaten durchschnittlich 1,3 Mio. Personen bei 56 Prozent Marktanteil. Bei der ersten Hochrechnung zur Landtagswahl in Oberösterreich um 16 Uhr waren im Schnitt 419.000 Zuschauer ab 12 Jahren dabei. Ein "ZiB 2"-Spezial um 22 Uhr sahen sich durchschnittlich 675.000 Personen in ORF 2 an.

Die anschließende Diskussionssendung "Im Zentrum" zum Thema "Das Erbe Merkels – Wohin steuert Europa?" kam im Schnitt auf 305.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Livestreams und Video-on-Demand-Angebote zur Wahlberichterstattung wurden 212.000-mal netto (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 657.000-mal brutto (Videostarts) genutzt, wobei das Gesamtnutzungsvolumen 4,3 Mio. Minuten betrug. (APA, 27.9.2021)