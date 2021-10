"The Walking Dead: World Beyond 2", Horror in allen Ausführungen: Es wird schiach, aber nicht nur

Am 21. Oktober spielen Nicholas Ofczarek und Andreas Lust die Ibiza-Affäre zwischen Faktentreue und Parodie nach. Foto: Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television / epo film

Es gibt Serien, von denen kann man nur abraten, und trotzdem gelingt es nicht, wegzuschauen. "The Walking Dead" gehört für mich seit gefühlten 223 Folgen dazu. Oder geht es nur mir so, dass sich im Kampf gegen die Untoten irgendwie alles wiederholt? Kommenden Sonntag beginnt jedenfalls die zweite Staffel des völlig unnötigen Spin-offs "The Walking Dead: World Beyond", mehrmals als schlechteste Zombieshow aller Zeiten bewertet.

Ein dermaßen vernichtendes Urteil maße ich mir nicht an, was ich aber sagen kann: Langweiligeres bekam man in dem Genre selten zu sehen. Nichtsdestotrotz scheint der Bedarf vorhanden, ganz generell ist das Zombiethema ja okay und begegnet uns im kommenden Monat mehrfach und in durchaus vielversprechenden Ausführungen wieder. Ob das nur wegen Halloween ist oder Streamingplattformen in der allgemeinen Angststimmung mit Angstlustprogramm nachhelfen wollen, darüber wird noch zu sprechen sein. Insgesamt wird der Oktober jedenfalls ziemlich schiach, jedoch nicht nur. Aber der Reihe nach:

Der totale Horror

The Walking Dead: World Beyond 2 Zombies, the next generation: Eine traumatisierte Jugendclique macht sich auf, den hier sehr breit ausgelatschten Pfad von Gut und Böse zu erforschen. Das ist redundant bis zur Ermüdung. Wozu es hier noch eine zweite Staffel braucht? Gute Frage. 3. 10., AMC, hierzulande Amazon Prime Video

Rotten Tomatoes TV

Chucky An dieser Puppe ist nichts, aber auch wirklich gar nichts nett. Warum sie also der Jugendliche Jake Wheeler bei einem Flohmarkt mitnimmt, ist nicht ganz klar. Ja gut, er ist ein Außenseiter, aber so sucht man wirklich keine Freunde! Das muss auch Jake einsehen, denn Chucky mag ein ebenso nerdiger Exot sein wie sein Besitzer, er hat aber definitiv ein Loyalitätsproblem. Oder geht es hier eher um geheime Wünsche, die das Puppenmonster mit Skalpell und Messer grausam wahr werden lässt? Man weiß es nicht so genau. In den 1980ern war "Chucky" ein Horrorhit, heute ein wenig na ja. "Hihihi." 12. 10., Syfy

IGN

Day of the Dead Die aus der Erde aufragende Hand in der Ankündigung der Serie weist auf untote Wesen hin, die den Weg an die Oberfläche suchen. Lebendig begraben zu werden ist ein Albtraum, der in der neueren Geschichte übrigens durchaus eine Karriere aufzuweisen hat. Besonders im 18. und 19. Jahrhundert war die Angst vor dem Scheintod in der Gesellschaft evident. Medizinische Verfahren, den Tod einwandfrei festzustellen, gab es noch nicht, weshalb man doppelt und dreifach sicher gehen wollte. So lese ich, dass es in Österreich-Ungarn bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts als Aufgabe eines Arztes gang und gäbe war, einem für tot zu erklärenden Menschen einen Dolch ins Herz zu stoßen oder die Pulsadern zu öffnen, um sicherzugehen, dass dieser nicht lebendig begraben wurde. Aber ich schweife ab. George A. Romeros Zombie-Klassiker gilt als Vorlage für diese Serie, in der alle Register des Genres gezogen werden. Falls wer dachte, dass die Dystopie in trüben Zeiten wie diesen zumindest als Unterhaltungstopos vorerst ausgedient hat, irrt: Die Weltuntergangsstimmung feiert serienmäßig weiterhin ihre fröhlichen Urständ. 15. 10., Syfy

TV Promos

I Know What You Did Last Summer Und noch ein Klassiker zum Vermanschen. Bereits 1973 erschien erstmals die Horrorstory um eine von einem brutalen Killer verfolgte Jugendgruppe. Große Bekanntheit erlangte rund 24 Jahre später der Film mit mehreren Fortsetzungen. Amazon machte daraus eine Serie. Den Pilotfilm inszenierte Craig William Macneill, der schon 2018 bei "Lizzie" mit Chloe Sevigny und Kristen Stewart sein Faible für Axt und Mord bewiesen hat. 15. 10., Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Polit- und Medien-Horrorshows

Succession 3 Fangirl, wie ich bin, habe ich mir den 17. Oktober im Kalender schon dick angestrichen. Medien, Macht, Moneten ist deren Begehr, und kein Mittel ist zu schlecht, um diese Ziele zu erreichen. Die Abenteuer der unehrenwerten Familie Roy gehen in die dritte Runde. Was verwandtschaftliche Schlechtigkeit betrifft, gelten diese bis dahin als unübertroffen. Geschrieben hat die Folgen Jesse Armstrong, gegenwärtig einer der spannendsten britischen Showrunner. Schauen Sie sich das an! 17. 10., HBO, im Dezember auf Sky

HBO

Die Ibiza-Affäre Ist das noch auf seriöse Fakten basierendes Re-Enactment oder schon Parodie? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. W&B Television hat die Rechte am Sachbuch von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer zur Grundlage gemacht und mit den beiden Autoren eng zusammengearbeitet. Stellt sich die Frage: Will man wirklich sehen, was in dieser Nacht passiert ist und wie weit Politiker bereit sind zu gehen, wenn es um Macht und Geld geht? Ja, aber nur wegen Andreas Lust als Heinz-Christian Strache und Nicolas Ofczarek als Julian H. 21. 10., Sky

Sky Deutschland

Erschreckend

The Billion Dollar Code Die Netflix-Serie erzählt die wahre Geschichte der Entwicklung von Google Earth und wie die Idee für die Software von den ursprünglichen Erfindern, einem Künstler und einem Programmierer aus Deutschland, von Google gestohlen wurde. Man könnte Netflix-Eigeninteresse dahinter vermuten, wahrscheinlicher ist wohl die Tauglichkeit im Angebotsportfolio: spannende Geschichte, junge Menschen, 90er-Jahre-Schick, David gegen Goliath. 7. 10., Netflix

Netflix

Gomorrha Die fünfte und finale Staffel der Mafia-Serie von Roberto Saviano bringt zu Ende, was es von Anfang an war: Das Ende der komplettesten, wahrhaftigsten, schonungslosesten Saga über die sogenannte "ehrenwerte Gesellschaft" wird am 13. Oktober bei der Händlermesse MipCom in Cannes präsentiert. Den Starttermin wird Sky vermutlich dort bekanntgeben.

Sky Österreich

Colin In Black & White Miniserie über rassistische Erfahrungen des American-Football-Spielers und Aktivisten Colin Kaepernick. Der Quarterback der San Francisco 49ers protestierte 2016 bei Spielen gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Zum Beispiel blieb er beim Abspielen der Nationalhymne sitzen, trug Socken, auf denen Polizisten als Schweine abgebildet waren. Später kniete er zu den Klängen von "The Star-Spangled Banner", etliche Kollegen folgten seinem Beispiel. Kaepernick erzählt seine Biografie selbst in dem fiktionalisierten Stoff. Schon der Trailer ist ein echtes Erlebnis. "When They See Us"-Autorin Ava DuVernay erweist sich einmal mehr als wachsame Wächterin gegen Rassismus. 29. 10., Netflix

Netflix

Liebe, zum Fürchten

You 3 Noch einmal ganz von vorne anfangen will Neo-Papa Joe, mit seiner neuen Flamme Love. Aber las geistig abnormer Stalker, der er nun einmal ist, geht das Vorhaben schief. Es wird wieder mit schweren Geschützen aufgefahren. Der gruseligste Seriencharmeur seit "Dexter". 15. 10. Netflix

Netflix

Sex, Love & Goop Zur Vagina-Kerze gibt es in Gwyneth Paltrows kleinem Naturhorrorladen jetzt auch das Vagina-Deo, zusammen zum Schnäppchenpreis von nur 120 US-Dollar (Recherche ist alles). Paltrow hat sich mit ihrem zweifelhaften Wohlfühl-Onlineshop ein stabiles zweites Standbein geschaffen. Auf Netflix kommt jetzt die zweite Serie, quasi mit Frontalangriff: Gespräche über Sex und Intimität, einfühlsames Augenaufschlagen vonseiten Paltrows inklusive. Achtung, das wird hässlich! 21. 10., Netflix

Hinweis: Zu "Sex, Love & Goop" war kein Trailer auffindbar Netflix

Apokalypse

Just Beyond Als Comedy und Horror verkauft uns Disney+ diese Adaption der Graphic Novel von RL Stine. Umgesetzt hat das Seth Grahame-Smith. Er gilt spätestens seit "Pride and Prejudice and Zombies" und "Abraham Lincoln: Vampire Hunter" als Könner seines Fachs. 15. 10., Disney+

Disney Plus

Blackout Österreich beginnt die Vorkehrungen gegen ein Blackout in der Stromversorgung zu verstärken. Was passiert, wenn in ganz Europa der Strom ausfällt und für Wochen nicht wiederkommt, zeigt die sechsteilige Serie "Blackout" nach dem Bestseller von Marc Elsberg. Moritz Bleibtreu, Jessica Schwarz, Heiner Lauterbach sind in diesem Thrillerszenario von Sat.1 zu sehen, das seine Premiere auf der Streamingplattform des Medienanbieters hat. 14. 10., Joyn

Joyn Deutschland

Invasion Ja, und das auch noch: Außerirdische! Irgendjemand hat einmal davon gesprochen, dass die Inhalte von Serien und Filmen während Corona mehr in Richtung Eskapismus gehen und weniger furchterregend seien. Das würde bedeuten, dass im Falle einer Alien-Invasion endlich einmal freundliche Neuankömmlinge zu begrüßen wären. Doch nichts da! Die nächste Invasion findet bei Apple TV+ statt und ist wie so viele davor: allumfassend weltzerstörend. 22.10., Apple+

Das Beste zum Schluss: Netflix hat für die Rechte aller Folgen von "Seinfeld" die unglaubliche Summe von 500 Millionen Dollar ausgegeben. Damit ist es möglich, diese genialste Sitcom aller Zeiten in der gebührlichen Gründlichkeit nachzuschauen. Der Winter kann kommen. Prie-View wünscht frohes Schauen, und bleiben Sie furchtlos! (Doris Priesching, 30.9.2021)