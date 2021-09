Re: Gefährliche Gletscherschmelze, Pro und Contra zur Wahl in Deutschland, Die Kaviar-Connection, Wonder Woman, Report, Kreuz und quer, Schluss mit Perioden-Scham! – dazu die Radiotipps

Vor 50 Jahren wurde der erste Nationalpark Österreichs gegründet – auch zum Schutz von Bartgeiern: "Universum" zum "Naturerbe Österreichs", 20.15, ORF 2. Foto: ORF / Interspot Film / © Nationalparks Austria / Otmar Penker

19.40 REPORTAGE

Re: Gefährliche Gletscherschmelze – Klimawandel im Hochgebirge Das Verschwinden der Gletscher hat nicht nur weitreichende Folgen für Ökologie und Wirtschaft. Felsmassive werden brüchig, und immer häufiger kommt es zu Überschwemmungen und Bergstürzen, die auch besiedelte Gebiete bedrohen können. Sind die Alpengletscher noch zu retten? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Naturerbe Österreich – Die Nationalparks (1) Der neue Zweiteiler von Regisseur Heinz Leger wurde unter den Auflagen des österreichischen Umweltabzeichens produziert und führt zum 50. Gründungstag der Nationalparks in wilde und ursprüngliche Gebiete. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Die Kaviar-Connection (1–2/2) Die Doku deckt auf, wie Diktatoren in Zentralasien und im Kaukasus ihr Ansehen verbessern und Menschenrechtsverletzungen vertuschen, indem sie westliche Politiker bis tief in die europä ischen Institutionen hinein bestechen. Und wie ein Netzwerk von Journalisten zur Gegenwehr schreitet. Bis 22.05, Arte

20.15 FRAUENPOWER

Wonder Woman (USA 2017, Patty Jenkins) Die Halbgöttin Diana und das Amazonenvolk haben sich dem Kampf gegen Ares verschrieben. Als der US-Soldat Steve auf die abgeschottete Insel gerät, hört Diana erstmals vom Ersten Weltkrieg. Überzeugt, dass Ares hinter dem Krieg steckt, macht sie sich auf, um die Zivilbevölkerung zu retten. Ein weiblicher Lichtblick im dunklen DC-Universum von Batman und Superman mit einer fantastischen Gal Gadot. Bis 23.05, ProSieben

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Nach der OÖ-Wahl: Gespräch mit dem Spitzenkandidaten von MFG, Joachim Aigner. / Grazer Beben: Gespräch mit den Politologen Thomas Hofer und Julia Partheymüller. / Lehren aus der deutschen Bundestagswahl. / Umweltschutz versus Klimaschutz. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal Kabarettist Josef Hader und Tänzerin Florentina Holzinger. Bis 23.00, ORF 1

22.15 DISKUSSION

Pro und Contra: Deutschland hatte die Wahl – Proteststimmen oder Richtungswechsel? Bei Corinna Milborn diskutieren die Spitzenpolitiker a.D., Ferdinand Lacina und Andreas Khol, sowie OeNB-Vizepräsidentin Barbara Kolm, Publizistin Cathrin Kahlweit und Kabarettist Dirk Stermann. Bis 23.25, Puls 4

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Und führe uns in Versuchung Warum ist gerade Verbotenes so anziehend? Warum machen Dinge, die uns in Versuchung führen, manchmal auch so rasch süchtig? Stefan Ludwig porträtiert Menschen, die einer Versuchung ausgesetzt waren und ihr nachgegeben oder widerstanden haben. Bis 23.20, ORF 2

23.45 DOKUMENTATION

Schluss mit Perioden-Scham! Gut die Hälfte aller Menschen bekommt sie – die Menstruation. Trotzdem sind Regelblutungen bis heute ein Tabuthema. Noch immer ist vielen Mädchen und Frauen ihre Periode peinlich. Sechs Frauen reden im Film offen über "ihre Tage". Bis 0.20, 3sat