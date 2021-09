Der überraschend klare Einzug in den Landtag mit 6,2 Prozent ist nur bedingt ein Verdienst der verhaltensoriginellen Stichgegner. Vielmehr ist er eine kräftige Ohrfeige für die etablierten Parteien in Bund und Land: für die Politik in Oberösterreich, die über Wochen das Thema Corona aussparte, aber auch für die türkis-grüne Bundesregierung, die mit einem Mix aus "Maßnahmen, keine Maßnahmen, vielleicht doch Maßnahmen" das pandemische Verwirrspiel perfektionierte.

KONTRA: Bestätigung für Türkis-Grün

von Gerald John

Die Affären, Querelen und Negativschlagzeilen nahmen kein Ende. Die ÖVP geriet in den Strudel der Debatte um Korruptionsverdachte und die mögliche Falschaussage des Kanzlers, die Grünen kämpften gegen den Vorwurf, in der Regierung von Asyl bis ORF ihre Grundsätze zu verraten. Gemeinsam flog den Koalitionsparteien die Kritik an der Anti-Corona-Politik um die Ohren: von den Experten bis zum Boulevard jede Menge schlechte Nachred.

Am Sonntag hatten die Wähler die Chance, den Regierungsparteien – so wie es bei früheren Landtagswahlen geschehen ist – eine Rechnung zu präsentieren. Doch nichts dergleichen geschah. Die ÖVP verteidigte in Oberösterreich locker Platz eins, die Grünen legten sogar zu. Das türkise Debakel in Graz ist wegen lokaler Ursachen als Sonderfall zu werten.

Nun kann man jede Menge Wenn und Aber ins Treffen führen. Ja, die ÖVP war im Land ob der Enns schon viel stärker. Doch der Vergleich mit der Vergangenheit hinkt, zumal die Politlandschaft immer mehr zersplittert. Auch der Hinweis auf das angebliche Potenzial der Grünen bleibt graue Theorie. Fakt ist hingegen der neue Bestwert vom Sonntag.

Mag sein, dass die Corona-Politik Zuspruch gekostet hat. Doch angesichts der schwierigen Umstände darf sich die Regierung bestätigt fühlen. Wer wissen will, wie echte Denkzettel aussehen, frage bei früheren rot-schwarzen Koalitionären nach: Die wurden in weit einfacheren Zeiten hart abgestraft. (Gerald John, 27.9.2021)