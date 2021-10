Der Champagner: Connaisseur

Seit Casino Royale (2006) wissen wir, dass es Bond einerlei ist, ob sein Martini gerührt oder geschüttelt ist. Beim Schampus ist er zimperlicher. Es soll schon ein Bollinger sein. 1973 bestellt er in Live and let Die zum ersten Mal eine Flasche des Schaumweins, der danach immer wieder auftaucht: auf dem Eiffelturm in A View to Kill, in der Mittelkonsole des Aston Martin DB5 in Goldeneye und noch viele weitere Male. Für No Time to Die lanciert Bollinger nun eine limitierte Edition mit Geschenkbox. (Michael Steingruber)





Die Uhr: Zeitfaktor

James Bond hat keine Zeit zu sterben. Für diese Erkenntnis muss er nicht auf die Uhr schauen. Wenn er es doch tut, dann blickt er auf einen Zeitmesser von Omega. Im neuesten Streifen ist es eine Seamaster Diver 300M 007 Edition. Deren Gehäuse besteht aus leichtem, widerstandsfähigem Titan. Bis zu 300 Meter ist der Chronometer wasserdicht. Sie ist also hart im Nehmen. Genau die richtige Uhr für einen Agenten im Außendienst Ihrer Majestät. Und alle, die es gerne wären. (Markus Böhm)





Der Anzug: Der sitzt!

Sagen Ihnen die Namen Anthony Sinclair, Dimi Major, Cyril Castle und Douglas Hayward noch etwas? Sie schneiderten den 007-Darstellern die Anzüge auf die Leiber. 1995 kam dann der italienische Luxusmodehersteller Brioni mit ins Boot: Er stattete James Bond von Golden Eye bis Casino Royale aus. 2006 übernahm Daniel Craig den Bond-Job, zwei Jahre später stieg der US-Modedesigner Tom Ford ein. Der Texaner macht seit 2005 Männermode: Wer also wie 007 aussehen will, sollte bei ihm einkaufen. (Anne Feldkamp)





Das Auto: Black Magic

James Bond, den Namen hat sich 007-Erfinder Ian Fleming angeblich von einem amerikanischen Ornithologen "geliehen", fuhr, flog, tauchte, und überschlug sich schon mit so manchem Gefährt. In For your Eyes only saß er sogar in einer kanarienvogelgelben Ente. Wer ein bisschen Bond-Feeling in seiner Garage haben möchte, ein bisserl Geld auf der Kante hat, wäre mit dem Land Rover Defender V8 Bond Edition gut beraten. Den Wagen gibt es in zwei Varianten in einer auf 300 Stück limitierten Edition. (Michael Hausenblas)





Die Bar: Ungerührt

Bar 700? Hört sich an wie das Lieblingslokal von 007 nach einem Ziffernsturz. Tatsächlich hat die Bar im Hotel Paragon 700 alle Ingredienzien zur perfekten Bond-Tränke. Untergebracht in einem kürzlich renovierten Palast in Apulien, wird dort perfekt geschüttelter Martini serviert. Aber nicht nur das. Gäste des Hauses können sich im Rahmen des 007-Pakets die nahen No Time to Die-Drehorte zeigen lassen oder völlig ungerührt von der Handlung auf der Paragon-Yacht relaxen. (Sascha Aumüller, RONDO exklusiv, 2.10.2021)