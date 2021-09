Bei Apple war der Designer für 30 Jahre beschäftigt. Foto: imago images / VCG

Fast 30 Jahre war der britische Designer Jony Ive für Apple tätig, bevor er 2019 als Designchef abtrat, um sein eigenes Unternehmen Lovefrom zu gründen. Wie Dienstag bekanntwurde, geht er nun eine mehrjährige Partnerschaft mit dem italienischen Sportwagenbauer Ferrari ein.

Die Zusammenarbeit vereine die "legendäre Leistung und Exzellenz von Ferrari mit Lovefroms unvergleichbarer Erfahrung und Kreativität", die "außergewöhnliche und weltverändernde Produkte definiert haben" heißt es in der Ankündigung des Autobauers am Dienstag. Ive teilte mit, dass er sich als Ferrari-Besitzer und -Sammler besonders auf die Zusammenarbeit mit Designchef Flavio Manzoni freue.

Verantwortlich für Apples Design

Die Verantwortung für Apples Produktlinie übernahm Ives 1997, als Steve Jobs in das Unternehmen zurückkehrte. Zu seinen wichtigsten Entwürfen gehören neben dem iMac unter anderem das Unibody-Macbook-Pro, der iPod, das iPhone und das iPad. Seit 2012 arbeitete er außerdem an der Nutzeroberfläche der Software MacOS und iOS und erwirkte den Wechsel zum Flat Design. Außerdem soll er am Hauptquartier des Konzerns, dem Apple Park in Kalifornien, mitgearbeitet haben.

Das Royal College of Art in London verlieh Ive 2009 zudem die Ehrendoktorwürde und ernannte ihn im Juli 2017 zum Kanzler der Kunsthochschule, die er für eine Amtszeit von fünf Jahren als akademischer Administrator leitet.

Kooperation

Als er den iPhone-Hersteller verließ hieß es, dass Lovefrom den Konzern als Kunden behalten wolle, aber zusätzlich an anderen Projekten arbeiten wird, berichtet "Golem". Unter anderem war er seither am Entwurf des 2021 erschienenen M1-iMac beteiligt, obwohl es unklar, ist ob das Design noch während seiner Zeit bei Apple oder danach entstand. (mick, 28.9.2021)