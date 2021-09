Berlin ist einer der "Big Six". Also einer der sechs größten, sechs wichtigsten Marathons der Welt. Kann es an einem solchen Tag noch einen anderen Lauf geben? Also: einen Lauf, über den zu reden, zu schreiben sich lohnt?



Erst recht, wenn er mit 250 Läuferinnen und Läufern gerade einmal ein Prozent von Berlin schafft? Noch dazu auf der Prater Hauptallee, der abgedroschensten, unoriginellsten Strecke Wiens?

Ist so was nicht absolut irrelevant? Schon normalerweise keine Geschichte – aber am Berlin-Wochenende gleich doppelt wurscht?