Die Europarechtsprüfung an der Universität Salzburg hatte ein juristisches Nachspiel. Foto: APA/BARBARA GINDL

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Jus-Prüfung zur Klarstellung der Gesetzeslage beiträgt. Im Fall einer missglückten Europarechtsklausur an der Universität Salzburg kann das nun aber mit Recht behauptet werden. Studenten hatten im Februar 2019 Prüfungsbögen bekommen, auf denen die richtigen Antworten erkennbar waren. Einen Monat später erklärte die Universität die gesamte Prüfung für ungültig. Laut dem Verwaltungsgerichtshof (VwGH) war dies zu voreilig: Es hätte im Einzelfall geprüft werden müssen, ob der Mangel tatsächlich vorlag (VwGH 20.8.2021, Ro 2020/10/0025).

Studentin beschwerte sich

Nach Bekanntwerden der Panne hatten der Professor und die Uni Salzburg die Prüfung annulliert – und zwar für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einer beteiligten Studentin stieß das sauer auf. Denn auf ihrem Fragebogen sei der Fehler gar nicht vorgelegen. Die Prüfung hätte somit beurteilt werden müssen.

Die Uni folgte diesem Einwand nicht. Die Jungjuristin wandte sich daher ans Bundesverwaltungsgericht. Auch dort blieb ihre Beschwerde zunächst erfolglos. Laut Gericht seien Prüfungen, auf denen die richtigen Antworten erkennbar seien, "absolut nichtig". Da dies im Fall der missglückten Prüfung an der Universität Salzburg auf einen "nicht vernachlässigbaren Teil" der Fragebögen zutreffe, seien automatisch alle Prüfungen ungültig gewesen.

Die richtigen Antworten seien abhängig vom Lichteinfall im Hörsaal und von der Farbe des Prüfungsbogens sichtbar gewesen. Nach der Prüfung habe man nicht mehr feststellen können, bei welchen Studierende das der Fall gewesen sei und bei welchen nicht. Das Bundesverwaltungsgericht kam daher dem Antrag der Studentin, die Prüfungsunterlagen als Beweismaterial heranzuziehen, nicht nach.

Keine pauschale Ungültigkeit

Der Verwaltungsgerichtshof sah das in letzter Instanz nun anders: Prüfungen, auf denen die richtigen Antworten erkennbar sind, seien "absolut nichtig". Derartige Prüfungen seien "keine taugliche Grundlage zur Überprüfung des Wissensstands und daher keine valide Beurteilung des Studienerfolgs". In diesem Punkt gab das Höchstgericht der Vorinstanz also recht.

Laut VwGH hätte das Bundesverwaltungsgericht allerdings genau prüfen müssen, ob der Mangel auch auf dem konkreten Prüfungsbogen der Studentin vorlag – und nicht pauschal alle Prüfung für ungültig erklären dürfen. Das Höchstgericht hob die Entscheidung des Gerichts daher auf. Jetzt muss neu verhandelt werden. (japf, 28.9.2021)