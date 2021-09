Christian Stögmüller (Life Radio) vertritt die Interessen der österreichischen Privatsender als neuer Vorsitzender. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Verband Österreichischer Privatsender präsentiert sich nach seiner Generalversammlung vom Montag mit neuem Vorstand. Christian Stögmüller (Life Radio) übernimmt den Vorsitz vom kürzlich verstorbenen Ernst Swoboda. Markus Breitenecker (Puls 4) wurde als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt.

Die heimische Medienbranche stehe "am Beginn einer neuen Zeit: einer Zeit des intensiven und konstruktiven Miteinanders", so Stögmüller laut Aussendung. Zu tun gibt es für die Interessensvertretung seiner Ansicht nach genug: "Die Plattformmedien höhlen die Finanzierungsbasis österreichischer Medienhäuser aus, ohne hier wirtschaftliche oder journalistische Wertschöpfung zu leisten. Ich bin überzeugt, die beste, wenn nicht gar die einzige Antwort darauf liegt in der Zusammenarbeit der österreichischen Medien. Nur so können wir die strukturellen Nachteile, die uns treffen, zumindest teilweise ausgleichen."

VÖP-Vorstandsmitglieder

Der aktuelle VÖP-Vorstand setzt sich damit aus folgenden Organen zusammen: Bernhard Albrecht (ATV), Gottfried Bichler (Antenne Steiermark), Lorenz Cuturi (TV1 Oberösterreich), Wolfgang Fellner (Radio Austria), Mario Frühauf (kronehit), Jürgen Hofmann (SKY Österreich), Ralph Meier-Tanos (Radio 88,6), Wolfgang Struber (Radio Arabella), Alexander Wagner (Radio Energy), Alexander Winheim (ServusTV) sowie den beiden Vorsitzenden Christian Stögmüller (Life Radio) und Markus Breitenecker (PULS 4). (red, 28.9.2021)