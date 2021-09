Murray erhält eine Wildcard für das Traditions-Turnier in der Stadthalle. Diesmal wird aber auch in der Innenstadt gespielt

In dieser Galerie: 3 Bilder Die Trophäe. Foto: APA Tsitsipas und Zverev kommen nach Wien. Foto: AFP Turnierdirektor Herwig Straka. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Erste Bank Open haben am Dienstag ein starkes Teilnehmerfeld für Österreichs größtes Tennisturnier vorgestellt. Vom 23. bis 31. Oktober werden unter anderem der Weltranglisten-Dritte Stefanos Tsitsipas, Olympiasieger Alexander Zverev, Matteo Berrettini und Casper Ruud antreten. Dominic Thiem fällt verletzt aus, Novak Djokovic und Daniil Medwedew haben nicht genannt.

"Wir werden so gut wie alle guten jungen Spieler in Wien sehen, es ist ein Superfeld", sagte Turnierdirektor Herwig Straka bei einer Pressekonferenz in Wien. Er spricht von einer Wachablöse im Tennis, von den ersten sieben Spielern der Nennliste ist keiner älter als 25.

Für das Turnier gilt die 2G-Regelung, Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein, um in die Halle zu kommen. "Das Interesse ist sehr hoch. Wir blicken einem sehr sicheren Turnier entgegen und können mit einem vollen Haus rechnen", sagte Straka.

Dass Thiem nicht spielen kann, bedauert Straka, doch "das Turnier funktioniert auch ohne Dominic", da sich die Erste Bank Open in den letzten Jahren als "eine sehr starke Marke" etabliert haben. Eine Wildcard für das Hauptfeld behält sich Straka noch. Er denkt an ein Szenario, in dem Djokovic und Medwedew sich zum Ende der Saison um Platz eins in der Weltrangliste messen. Dann könne einer der beiden auch Wien in den Turnierkalender aufnehmen, um Weltranglistenpunkte zu sammeln.

Tennis in der Innenstadt

Erstmals wird in diesem Jahr der zweite Court des Turniers nicht ebenfalls in der Wiener Stadthalle situiert sein. Stattdessen wird am Gelände des Wiener Eislaufvereins am Heumarkt gespielt, wo im August schon die Beach-Volleyball-EM stattgefunden hat.

"Damit wollen wir neue Zielgruppen ansprechen", sagte Straka. Unter dem Konzept "Tennis 2 Go" soll es dort Zeitkarten geben, ein Ticket ist für 10 Euro erhältlich und ist zwei Stunden gültig. Straka verglich es mit einem Parkticket: Will man länger bleiben, ist dies gegen Aufpreis möglich.

"Es ist extrem wichtig, Kindern und Jugendlichen Tennis auf höchstem Niveau zu präsentieren", sagte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Tennis sei "der schönste Sport der Welt", die Faszination will er einem jungen Publikum vermitteln. "Auch wenn einige Topspieler außer Gefecht sind, kann man den Blick auf die Nennliste mit einem Zungenschnalzen machen", ergänzte der zweifache Wien-Sieger.

Der Eislaufbetrieb soll durch den Turnierbetrieb nicht gestört werden. Der Tennisplatz nimmt rund die Hälfte des Platzes ein, die andere Hälfte steht als Eisfläche zur Verfügung. Indessen verlängerte das Turnier den Vertrag mit der Wiener Stadthalle als Austragungsort für weitere fünf Jahre. (luza, 28.9.2021)