Das Zentrum für politische Schönheit (ZPS) hat wieder einmal zugeschlagen. Die selbsternannte Denkfabrik, die mit ihren teils umstrittenen Kunstaktionen immer wieder für Menschenrechte eintritt und inhumane Politik kritisiert, hat sich für die neueste Aktion eines ihrer beliebtesten Opfer ausgesucht: die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD).

Einige Zeit vor der deutschen Bundestagswahl gaukelten sie allen AfD-Orts- , Kreis- und Landesverbänden vor, eine auf politische Werbung spezialisierte Firma gegründet zu haben, die mit ihren 17 Verteilerzentren "auch den letzten Winkel der Bundesrepublik und jeden Haushalt erreichen könne". Was die AfD zu diesem Zeitpunkt nicht wusste – und auch nicht genauer recherchierte –, die Firma existiert nicht einmal auf dem Papier und die AfD war der einzige Kunde, der lukriert werden sollte. Die angegebene GmbH hatte laut ZPS weder eine Adresse, einen Handelsregistereintrag oder eine Steuernummer. Die AfD behauptet zumindest bei der Steuernummer anderes, dass diese geklaut gewesen sei.

Dank "unschlagbarer" Preise, wie das ZPS sagt, akquirierte man über den Sommer insgesamt 85 Aufträge bei den Rechten mit einem Gesamtvolumen von fünf Millionen Flyern. Der Flyerservice Hahn lieferte letztlich freilich kein einziges davon aus und sieht sich mitverantwortlich für die relativ geringe Anzahl an verteilter Straßenwerbung durch die AfD. Wie viele der Plakate die vermeintliche Firma tatsächlich drucken ließ ist unklar.

Klage von AfD

Die AfD klagt das ZPS nun nicht nur wegen des nichterfüllten Auftrags, sondern zusätzlich auf Schadensersatz, weshalb das ZPS nun auf seiner Seite Merchandise vertreibt und um Spenden bittet. Es gehe um Geld mit dem ihre Anwälte die "Kunstfreiheit verteidigen".

Der Bundessprecher und Spitzenkandidat der AfD, Tino Chrupalla erklärte kurz vor der Wahl, dass sich eine rechtzeitige Verteilung der Flyer nicht mehr organisieren ließe, weil der Flyerservice Hahn "organisatorische Probleme" bei der Verteilung angab. "Damit werden sie für unseren Wahlkampf nutzlos", sagte Chrupalla, der damals offenbar schon die Hintergründe erkannte. "Genau darauf kommt es den Hintermännern dieser Aktion, zu denen Vertreter des sogenannten Zentrums für politische Schönheit gehören, offensichtlich an. Sie versuchen, der AfD im Wahlkampf vorsätzlich zu schaden – und das mit einem hohen Maß an betrügerischer Energie. " Diese beispiellose Aktion treffe nicht nur die AfD, so Chrupalla, es sei auch ein "erheblicher Schaden für die Demokratie eingetreten".

In der Vergangenheit fiel das Zentrum für Politische Schönheit mitunter mit der Errichtung eines Holocaustdenkmals auf einem gepachteten Nachbargrundstück des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke oder durch die einvernehmliche Überstellung der Leichen von im Mittelmeer ertrunkenen Menschen nach Europa auf. Wegen dem Denkmal soll sogar mehr als ein Jahr wegen angeblicher "Bildung einer kriminellen Vereinigung" gegen das Zentrum ermittelt worden sein. (faso 28.9.2021)