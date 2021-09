Die Frachtpreise haben sich innerhalb eines Jahres enorm verteuert. Lieferverzögerungen belasten die Erholung der Wirtschaft noch immer. Foto: AFP / Sameer Al-Doumy

Livestream der Diskussion Österreichisch Amerikanische Gesellschaft

Die Welt erholt sich gerade vom Corona-Schock. Doch ein schnelles Zurück zur Normalität gibt es offensichtlich nicht. Die Inflation steigt, die Energiepreise galoppieren davon, Rohstoffpreise haben sich teils enorm verteuert. Hinzu kommt die Frage, ob und wie stark der Immobiliensektor überhitzt ist. In China wackelt der zweitgrößte Immobilienentwickler Evergrande. Ein unkontrollierter Zusammenbruch könnte das Vertrauen in den Sektor stark angreifen und würde weitreichende Folgen für das Wirtschaftswachstum von China und damit auch für die Erholung der Weltwirtschaft haben.

In Deutschland wurden bei den Wahlen am Sonntag die Karten neu gemischt. Eine rasche Regierungsbildung zeichnet sich ob des knappen Wahlausgangs jedoch nicht ab.

Vieles hängt derzeit also in der Luft. Neue Lösungen werden gebraucht. Wie reagieren die Börsen darauf? Was von diesen Themen beeinflusst Aktien, was treibt die Anleihen? Wann steigt die US Notenbank aus den Anleihenkäufen aus? Wie kann die EZB der Konjunktur in der Eurozone noch unter die Arme greifen? Wo steht die wirtschaftliche Erholung und wie lange werden Lieferengpässe, fehlende Frachtkapazitäten und die Corona-Delta-Variante die Weltwirtschaft noch bremsen?

Das ist heute Thema beim Börsen-Talk der Österreichisch-Amerikanischen-Gesellschaft, ÖAG unter dem Motto "Fährt die Wall Street gegen die Wand?"



Es diskutieren:

Davide Andaloro, Executive Director of Market Strategy bei Goldman Sachs Asset Management (live via Zoom aus New York)

Jörg Krämer, Head of Research der Commerzbank und Mitglied im Schattenrat der EZB, live via Zoom aus Frankfurt

Peter Brezinschek, Head of Research der Raiffeisen Bank International

Durch den Abend führt Monika Rosen, Vizepräsidentin und Börsenspezialistin der ÖAG.

(red, 28.9.2021)