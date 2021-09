Manfred Eber, der Klubchef des KPÖ-Gemeinderatsklubs, wechselt auf die Regierungsbank Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Das Geheimnis um den dritten Stadtrat, der künftig für die KPÖ im Stadtsenat sitzen wird, ist gelüftet: Der langjährige Parteifunktionär Manfred Eber, zuletzt Klubchef und Sprecher für Finanzen und Kontrolle im KPÖ-Gemeinderatsklub, wird neben Elke Kahr und Robert Krotzer, welche die letzten fünf Jahre die Ressorts Verkehr und Gesundheit der Stadt innehatten, in der Stadtregierung sitzen.

Welche Ressorts die Partei dazu bekommen wird, ist noch offen, weil es zur Verhandlungsmasse mit den anderen Parteien im proporzregierten Graz gehört. Der Grazer Stadtsenat besteht aus sieben Sitzen, neben den dreien der KPÖ wird die ÖVP zwei und Grüne und FPÖ je einen besetzen. Die SPÖ hat wieder knapp keinen errungen.

Ebner wurde 1965 in Graz geboren, wuchs aber in Innsbruck auf, wo er politisch unter anderem bei der Friedensbewegung sozialisiert wurde. Er ist gelernter Bürokaufmann und trat 1986 der KPÖ bei. Von 1990 bis 2001 war er Landesobmann in Tirol, 2005 kam er nach Graz zurück, seit 2008 ist er Gemeinderat in Graz.

Hobbybotaniker

Der Vater einer Tochter ist passionierter Wanderer und Hobbybotaniker, kocht gerne Marmeladen ein oder mischt Salben an.

Parteichefin Elke Kahr über Eber: "In Wohnungsfragen, in der Stadtplanung, beim Verkehr oder zuletzt als Finanz- und Kontrollsprecher der KPÖ im Gemeinderat genießt Manfred Eber einen Ruf als konstruktiver Sachpolitiker." Außerdem sei durch sein genaues Arbeiten und sein "humorvolles Wesen" die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg mit ihm in guten Händen. (Colette M. Schmidt, 28.9.2021)