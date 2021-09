Schwedens Jahrhundert-Goalgetter feiert am 3. Oktober runden Geburtstag

So würden Sie, verehrte Leser, gerne ausschauen mit 40. Foto: Imago/West

Stockholm – Wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag ist Fußballstar Zlatan Ibrahimovic wieder ins Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft berufen worden. Der Stürmer vom AC Milan gehört zum 25-köpfigen Kader für die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele Anfang Oktober, wie Nationaltrainer Janne Andersson am Dienstag bekanntgab. Ibrahimovic ist mit 62 Toren in 118 A-Länderspielen Rekordtorschütze des schwedischen Nationalteams. Er wird am 3. Oktober 40 Jahre alt.

Eine Knieverletzung hatte dazu geführt, dass er im Sommer die EM verpasst hatte. Er hoffe und glaube daran, dass Ibrahimovic nach seiner längeren Verletzungspause bei den beiden Heimspielen in Stockholm dabei sein könne, sagte Andersson. Er mache ständige Fortschritte. Ob er von Anfang an spiele, sei derzeit aber eine andere Frage.

Die Schweden spielen am 9. und 12. Oktober gegen Kosovo und Griechenland. In der Qualifikationsgruppe B liegen sie derzeit mit neun Punkten aus vier Partien hinter Spanien (6 Spiele, 13 Punkte) auf Rang zwei. (APA, 28.9.2021)