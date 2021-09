Gero Miesenböck ist Neurobiologe und Mitbegründer der Optogenetik. Der gebürtige Oberösterreicher promovierte 1993 an der Uni Innsbruck in Medizin, arbeitete dann in Schweden, New York und an der Yale University. Seit 2007 forscht er an der Oxford University. Vergangene Woche war er am Institute of Science and Technology in Klosterneuburg zu Gast.

Nervenzellen durch Licht aktivieren

Optogenetik ist eine genetische Methode, um zelluläre Aktivität mit Licht zu kontrollieren. Dafür werden Nervenzellen so verändert, dass sie auf externe physikalische Reize wie Licht, Temperatur oder Magnetfelder reagieren: Ein molekularer Empfänger wird an einen genetischen Punkt geknüpft – zum Beispiel einen Lichtrezeptor –, der diese Lichtwellen in elektrische Aktivität umwandelt und so die Zellen aktiviert.

Die Methode hat zu zahlreichen Erkenntnissen über die Funktion neuronaler Schaltkreise und zum besseren Verständnis neurodegenerativer Erkrankungen geführt. Begründer der Optogenetik, darunter auch Gero Miesenböck, wurden deshalb auch als Favoriten für den Nobelpreis gehandelt. Zuletzt wurde der renommierte Lasker-Award für Optogenetik zugesprochen – an Karl Deisseroth, Peter Hegemann und Dieter Oesterhelt.

Kommende Woche steht die Verkündung der diesjährigen Nobelpreislaureaten an: Am Montag startet traditionell die Bekanntgabe der Nobelpreise für Medizin, gefolgt von Physik am Dienstag und Chemie am Mittwoch.

