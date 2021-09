Am Nationalfeiertag treten neun Schönheiten aus den Bundesländern um die Gunst des Publikums in ORF 2 an – Televoting vom 1. bis 4. Oktober entscheidet über die jeweiligen Länderschätze

Am Nationalfeiertag führen Armin Assinger und Barbara Karlich sowie Moderatorinnen und Moderatoren aus den jeweiligen Landesstudios durch "9 Plätze – 9 Schätze" im Hauptabend von ORF 2. Foto: ORF

Wien – Am Nationalfeiertag (26. Oktober) ist es wieder soweit: Die Bundesländer rittern zum bereits 8. Mal in ORF 2 um den schönsten Platz des Landes. Welche Schönheiten für die Länder in der Sendung "9 Plätze – 9 Schätze" antreten, entscheidet sich vom 1. bis 4. Oktober, wenn das Publikum zum Televoting aufgerufen ist. Zuvor wird die Auswahl laut einer Aussendung vom 29. September bis 1. Oktober in "Bundesland heute", in den Regionalradios und online vorgestellt.

Je drei Locations stellen sich pro Bundesland zur Wahl – etwa in Vorarlberg das Bergdorf Ebnit, Sankt Arbogast und der Wiegensee; in der Steiermark das Handwerkerdörfl in Pichla, der Steirersee und die Grasslhöhe oder in Wien die Blumengärten Hirschstetten, die Karlskirche und die Donauinsel. Ab morgen, Mittwoch, geben www.tv.orf.at/9plaetze als auch die Teletextseite 319 Auskunft, wie man für seinen Favoriten abstimmen kann.

Am Nationalfeiertag führen in gewohnter Manier Armin Assinger und Barbara Karlich sowie Moderatorinnen und Moderatoren aus den jeweiligen Landesstudios durch "9 Plätze – 9 Schätze" im Hauptabend von ORF 2. Sie waren dabei als im Vorjahr die Strutz-Mühle in der Steiermark zum schönsten Platz Österreichs gekürt wurde und sich der Lünersee in Vorarlberg 2019 den Sieg sicherte.

Im Anschluss an die Sendung porträtiert der ORF in "Heimat großer Töchter und Söhne" neun Menschen aus den Bundesländern, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben, aber dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind. Zwei Tage später, am 28. Oktober, werden im Rahmen von "So schön ist Österreich" alle 27 Kandidaten für die "9 Plätze – 9 Schätze" vorgestellt – auch wenn sie in der Vorausscheidung den Kürzeren gezogen haben. (APA, 28.9.2021)