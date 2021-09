Weltjournal: Brasilien – Corona am Amazonas, Wir Kinder der Mauer, Stöckl live: Bewusst gesund – Jetzt die Psyche stärken – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Baywatch auf vier Pfoten Reportage über Italiens Rettungshunde. Sie sind mutig, gut ausgebildet und europaweit einzigartig. Vor gut 30 Jahren erkannte Ferruccio Pilenga ihr Potenzial als Lebensretter und gründete die Hundeschule SICS. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Wölfe – Schießen oder Schützen? 50gerissene Tiere hat ein Bauer zu beklagen. Verständlich, dass er über die Rückkehr der Wölfe wenig begeistert ist. Tierschützerinnen und -schützer sehen das anders. Lisa Gadenstätter besucht beide und stößt auf verhärtete Standpunkte. Bis 21.10, ORF 1

20.15 RATGEBER

Stöckl live: Bewusst gesund – Jetzt die Psyche stärken Barbara Stöckl und Fernsehdoktor Siegfried Meryn erklären, wie man die psychische Gesundheit stärken kann. Gäste dazu sind Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Kabarettist Joesi Prokopetz und Fitnesstrainer Philipp Jelinek. Meryn bittet um 22.30 Uhr auf ORF 3 in sein Sprechzimmer zum Thema, welche Bedeutung Bewegung für die Psyche hat. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Brasilien – Corona am Amazonas Die brasilianische Millionenstadt Manaus mitten im Amazonas-Regenwald ist die am stärksten von Corona betroffene Stadt der Welt. Reporterin Julieta Rudich begleitet in Manaus die Krankenschwester Vanda Ortega von der Volksgruppe der Witoto, die zum "Schutzengel" ihrer indigenen Landsleute wurde. Bis 23.00, ORF 2

Foto: ORF

22.30 DOKUMENTATION

Der Fall Emma Bovary Flauberts Debütroman Madame Bovary sorgte 1856 für einen Sturm der Entrüstung. Die Zensur macht dem Autor den Prozess, der Roman verherrliche den Ehebruch. Mit Filmausschnitten und Zitaten erzählt die Doku die Geschichte des Falls Bovary. Bis 23.25, Arte

22.45 DOKUMENTARFILM

Wir Kinder der Mauer Kristin Siebert und Christian von Brockhausen erzählen die Geschichte junger Deutscher zwischen 1961 und 1989. Die Teilung, das macht die Dokumentation deutlich, ist ein gesamtdeutsches Thema. Bis 0.15, BR

22.50 DISKUSSION

Maischberger. Die Woche Über das knappe Wahlergebnis spricht Sandra Maischberger u. a. mit Carsten Linnemann (CDU), Claudia Roth (B’90/Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Bis 0.05, ARD

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Tulum Mexiko – das verlorene Paradies Seit internationale Investoren auf den Plan getreten sind, hat sich der paradiesische Ort auf der Halbinsel Yukatán radikal verändert. Bis 23.55, ORF 2

23.20 DOKUMENTATION

Treffpunkt Medizin: Faszien – Geheimnisvolle Welt unter der Haut In Padua revolutionierte Carla Stecco mit ihrem Faszienatlas die Welt der Anatomie. Sie sezierte die Rückenfaszie, die als Verursacher von Rückenschmerzen gesehen werden kann. Bis 0.15, ORF 3