Christian Horner: "Max ist mit allem ausgestattet, was er braucht, die nächste Stufe zu erreichen". Foto: AFP/ISAKOVIC

Salzburg – Beim Formel-1-Team Red Bull Racing glaubt man fest an einen ersten WM-Titelgewinn für Max Verstappen. Nach dem Husarenritt vom letzten auf den zweiten Platz am Sonntag in Sotschi erst recht. "Das ganze Team ist bis in die Haarspitzen motiviert. Ihnen macht dieses Duell Riesenspaß, sie nehmen die Herausforderung mit Freude an. Als Team arbeitet jeder so hart er kann, um diese WM zu gewinnen", sagte Teamchef Christian Horner auf ServusTV.

Verstappen hat durch den glücklichen Sieg von Lewis Hamilton in Russland zwar seine Führung an den englischen Weltmeister abgeben müssen. Den nach einer Rückversetzung wegen Motorenwechsel befürchteten Schaden hat er aber mit Platz zwei deutlich in Grenzen gehalten und liegt sieben Rennen vor Schluss nur zwei Zähler zurück.

Volles Vertrauen in Verstappen

"Max ist mit allem ausgestattet, was er braucht, die nächste Stufe zu erreichen. Die Zeit ist reif, er ist bereit und fährt phänomenal", lobte Horner seinen 23-jährigen Einser-Piloten, der auf seinen ersten Fahrertitel los geht. Hamilton (36) hingegen kann zum achten Mal den Titel holen und wäre damit alleiniger Rekordhalter in der Motosport-Königsklasse.

Bei Red Bull ist man überzeugt, dass der Mercedes-Pilot dafür auch tief in die Trickkiste greift. "Lewis spielt gerne Psychospielchen. Er nutzt alle Instrumente, die er hat, um Druck auf Max auszuüben und will immer darstellen, dass er nicht der Favorit ist", hat Horner gelernt. Allerdings: "Max kümmert sich wenig darum", versicherte Horner. "Er ist der entspannteste Fahrer im ganzen Feld und möchte immer nur Vollgas geben." (APA; 28.9.2021)