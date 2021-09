Für den Autor sieht alles im Leben aus wie eine "Among Us"-Figur – vom Chipssackerl bis zum Kühlschrank. Foto: Mentlegen and ThaliaGrace

Die Science-Fiction-Reihe Mass Effect wird von vielen Fans als ein Franchise gesehen, das in puncto Atmosphäre und Charakterentwicklung anderen großen Produktionen wie Star Trek und Star Wars in nichts nachsteht. Dem gegenüber steht das Spiel Among Us – ein Online-Partykracher, der sich vor allem in Lockdown-Zeiten großer Beliebtheit erfreute und in diversen Freundeskreisen für heftige Streitereien sorgte. Ein neuer Mod kombiniert nun beide Welten.

Mentlegen’s Meme Emporium

So ersetzt der auf Nexusmods.com erhältliche Mod "Among Us Reapers" die furchteinflößenden Reaper aus dem dritten Teil der Mass Effect Legendary Edition mit den Spielfiguren aus Among Us – nur dass diese auch, so wie die Raumschiffe im Original, zwei Kilometer hoch sind und todbringende Laserstrahlen verschießen. Der Mod kann kostenlos auf der Website heruntergeladen werden.

Die Reaper sind "sus"

Auf Nexusmods und auch in einem Reddit-Forum beschreibt der Modder seine Beweggründe für dieses Projekt: Er könne keine Alltagsgegenstände mehr sehen, ohne unwillkürlich an die Spielfiguren aus Among Us zu denken – das gelte für Chipssackerln ebenso wie für Kühlschränke und eben auch für die Reaper aus Mass Effect. Außerdem könne er nie wieder das englische Wort "suspicious" sehen, ohne an Among Us denken zu müssen, schreibt er weiter: Mit der Abkürzung "sus" werden in dem Multiplayerspiel verdächtige Mitspieler beschrieben, der Ausdruck hat inzwischen Einzug in die Jugendsprache gefunden.

"Among Us hat mein verdammtes Leben zerstört", schließt der Autor. Nun ja, wenigstens hat er seine Fixierung in ein kreatives Projekt fließen lassen, mit dem er auch der Mass Effect-Community viel Freude bereitet. (stm, 28.9.2021)