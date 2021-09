Die Republikaner im Senat blockierten bisher die Anhebung der Schuldenobergrenze sowie die neue Budgetregelung. Ohne Vereinbarung kommt es zum Shutdown und Kreditausfall. Foto: AFP/Drew Angerer

Washington – Angesichts schwieriger Verhandlungen und drängender Entscheidungen im US-Kongress hat Präsident Joe Biden eine für Mittwoch geplante Reise nach Chicago kurzfristig abgesagt. Angesichts der laufenden Gespräche mit Kongressmitgliedern werde der Präsident in der Regierungszentrale in Washington bleiben, um weiter daran zu arbeiten, seine beiden Investitionspakete voranzubringen, teilte das Weiße Haus am Dienstagabend mit. Der Chicago-Besuch werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Biden hatte dort für Corona-Impfungen werben wollen.

Ohne Budgetregelung kommt es zum Shutdown

Der Präsident kämpft momentan darum, zwei zentrale Vorhaben im Kongress durchzusetzen: ein großangelegtes Paket für Investitionen in die Infrastruktur und ein zweites mit Investitionen in den Sozialbereich. Beide Vorhaben wackeln angesichts interner Diskussionen bei den Demokraten noch. In dieser Woche werden dazu Entscheidungen erwartet.

Außerdem droht ab Ende der Woche ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte. Am Donnerstag endet das Haushaltsjahr, das neue beginnt am 1. Oktober, also am Freitag. Ist bis dahin kein Budgetregelung zur vorläufigen Finanzierung der Regierung beschlossen, kommt es zu einem Shutdown von Teilen des Regierungsapparates. Dann würden Bedienstete der Bundesregierung in den Zwangsurlaub geschickt, Behörden müssten schließen.

Kreditausfall der USA "potenziell katastrophal"

Es droht aber noch größeres Ungemach: Sollte der Kongress nicht bald auch eine Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze beschließen, könnten die USA ab Mitte Oktober zum ersten Mal in ihrer Geschichte zahlungsunfähig werden. Bisher gibt es über diese beiden Haushaltsfragen Streit zwischen Demokraten und Republikanern.

Finanzministerin Janet Yellen kündigte an, ihrem Ressort würden am 18. Oktober die Mittel ausgehen, denn dann sei die Obergrenze für die Kreditaufnahme erreicht. Das Bankhaus JP Morgan Chase & Co warnte, das sei "potenziell katastrophal". Der größte Kreditgeber des Landes hat damit begonnen, Szenarien zu entwickeln, wie sich ein Kreditausfall der USA auf die Märkte auswirken würde.

Führende Vertreter der Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat erklärten, sie würden in Kürze einen Haushaltsentwurf vorlegen, um den Shutdown zu verhindern. (APA, 29.9.2021)