Evergrande ist in Zahlungsverzug. Foto: Reuters

Hongkong – Auf der Suche nach Barmitteln verkauft der zahlungsunfähige Immobilienkonzern China Evergrande seinen Anteil an der Shengjing Bank für rund 1,5 Milliarden Dollar (1,28 Milliarden Euro) an die staatliche Vermögensgesellschaft Shenyang Shengjing. Shenyang Shengjing wird durch die Transaktion größter Aktionär der Bank.

1,75 Milliarden Anteilsscheine, die 19,93 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals der Bank entsprechen, werden zu einem Preis von 5,70 Yuan (0,88 Dollar) pro Stück an die Gesellschaft verkauft, erklärte Evergrande in einer Börsenmitteilung am Mittwoch in Hongkong.

Tief in der Kreide

Evergrande steht bei Kunden, Banken und Anlegern mit mehr als 300 Milliarden Dollar in der Kreide und ist in Zahlungsverzug geraten. Zuletzt stieg die Hoffnung auf staatliche Hilfen zur Rettung des strauchelnden Konzerns. (APA, Reuters, 29.9.2021)