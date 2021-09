Schwerpunkte in Bereichen Sicherheit und Justiz ließen Zahl der Beamten trotz Pragmatisierungsstopps steigen. Zu Jahresmitte waren es 294 Beamten mehr als Ende 2020

Vizekanzer Werner Kogler (Grüne) ist für Beamte zuständig. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Trotz des immer noch geltenden Pragmatisierungsstopps steigt die Zahl der Beamten im Bundesdienst wieder. Aus dem Büro des für diese zuständigen Vizekanzlers Werner Kogler (Grüne) wurde dies mit Aufnahmen insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Justiz begründet, in denen die Regierung Schwerpunkte gesetzt hat. Hier habe es zuletzt "substanzielle Aufstockungen im Personalplan" gegeben. Da es in manchen Bereichen des öffentlichen Dienstes keine "vertragliche Alternative" zum öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gibt, können Beschäftigte dort nicht als Vertragsbedienstete angestellt werden, sondern müssen als Beamte ernannt werden. Das betrifft unter anderem Exekutivbeamte, Richter und Staatsanwälte. Insgesamt hält der Bund aber die von der Regierung gesteckten Personalziele ein.

Im Bundesdienst gilt schon seit mehr als 15 Jahren ein Pragmatisierungsstopp für Bedienstetengruppen mit vertraglichen Alternativen (Verwaltungsdienst, Lehrpersonen und Krankenpflegedienst). Nachdem die Zahl der Beamten in den letzten Jahren deshalb gesunken ist, wurde nun trotzdem eine Steigerung registriert. Zum Stichtag 1. Juni 2021 befanden sich 69.309 Beamtinnen und Beamten (gerechnet auf Vollzeitbasis) im Bundesdienst. Das sind um 294 mehr als zum Jahresende 2020. Der Beamtenanteil an allen Beschäftigten im Bundesbereich liegt damit aktuell bei 50,9 Prozent. Das geht aus dem der APA vorliegenden Personalcontrollingbericht hervor, der am Mittwoch auf der Tagesordnung des Ministerrates stand.

Personalziele

Insgesamt erreicht der Bund aber die vorgegebenen Personalziele. Zum 1. Juni 2021 lag der Personalstand bei 135.763 Vollbeschäftigtenäquivalenten (295 Menschen mit Behinderung nicht eingerechnet) und damit um mehr als 5.500 unter dem Zielwert von 141.296 für das Jahresende. Wie aus dem Personalcontrollingbericht hervorgeht, liegt der Personalstand in allen Ressorts darunter. Der von der Regierung vorgegebene Zielwert verändert sich bis zum Jahr 2024 nur marginal. (APA, 29.9.2021)