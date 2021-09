Die Augen auf dem integrierten Touchscreen-Display sollen Astro zugänglicher machen. Foto: Amazon

Ein Haushaltsroboter, ausgestattet mit einer Überwachungskamera und der digitalen Assistentin Alexa: Am Dienstag hat Amazon neue Produkte vorgestellt, mit denen es den Wohnraum seiner Kunden erobern will. Unter diesen ist auch Astro, der einem auf Rollen folgen kann, Videoanrufe ermöglicht – und für mehr Sicherheit sorgen soll.

Allerdings ist das Produkt laut Kritikern noch nicht wirklich ausgereift: "Astro ist furchtbar und wird sich mit ziemlicher Sicherheit eine Treppe hinunterstürzen, wenn sich die Gelegenheit bietet", sagte eine Quelle, die angeblich an dem Projekt arbeitet, zu "Vice". Der Roboter sei ein "Desaster, das noch nicht bereit für den Release ist".

Privatsphärebedenken

Sicherheitsforscher und Datenschützer haben außerdem Bedenken, dass sich Dritte Zugang zu den Überwachungsaufnahmen des Roboters verschaffen könnten. Dass diese Gefahr nicht nur hypothetisch besteht, zeigten in der Vergangenheit bereits Amazons Ring-Überwachungskameras. Einerseits gelang es Hackern, in die Systeme einzudringen, andererseits versuchten dasselbe sogar Angestellte des Herstellers selbst, berichtet "Mashable".

"Das Zuhause mit internetfähigen Überwachungsgeräten auszustatten macht Sie und Ihre Familie nicht sicherer, sondern unsicherer", sagt diesbezüglich Evan Greer, Direktor der gemeinnützigen Organisation Fight For the Future, gegenüber den Berichterstattern. Außerdem wird befürchtet, dass sich Strafverfolgungsbehörden per Gerichtsbeschluss Zugang zu Astro-Aufnahmen verschaffen könnten – wie es in den USA derzeit bereits bei Ring-Kameras der Fall ist.

"Beste Sicherheitstechniken"

Amazon sagt in einem Statement, dass man "die besten Sicherheitstechniken" einsetze, darunter "Datenverschlüsselung, Boot-Schutz und Zugriffsbeschränkungen für Konten". Außerdem würden Astro-Komponenten Sicherheitsüberprüfungen und -tests unterzogen, "um sicherzustellen, dass sie unsere strengen Sicherheitsstandards erfüllen, die jenen unserer Echo-Geräte entsprechen". (mick, 29.9.2021)